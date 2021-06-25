Україна найближчим часом безкоштовно має отримати ПЛР-тести для визначення мутації індійського штаму коронавірусу (Дельта). 40 комплектів вже замовили два місяці тому у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомила завідувач референс-лабораторії Центру громадського здоров’я Ірина Демчишина у коментарі Фактам ICTV. За її словами, ці тест-системи виробляють у Німеччині.

– У нас є регіональне представництво, до якого ми завжди звертаємося з потребами реагентів. Наприклад, Україна отримала 15 комплектів на визначення мутації Альфа, Бета, Гамма. Їх привіз представник Європейського бюро, – каже вона.

Крім того, Демчишина зазначила, що в Україні є можливості для визначення мутацій вірусу. Процес визначення штамової належності відбувається в декілька етапів. Якщо розглядати перший етап – це типування за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Весь комплекс обладнання для цього дослідження є в Україні.

– До цього часу ми використали певну кількість наборів від ВООЗ, щоб визначити мутацію N501, яка спільна для штамів Альфа, Бета і Гамма. Після цього зразки з мутацією ми відправляли до центру в Лондоні, який проводить секвенування для всіх країн, що перебувають у європейському регіоні та входять у мережу лабораторій ВООЗ, – розповіла спеціаліст.

Вона додала, що секвенування зразків для України у лабораторії ВООЗ роблять безкоштовно, тому вигідніше їх відправляти за кордон. З мутаціями штаму Дельта така ж ситуація. Його можна визначити наборами, які не потребують наявності секвенатора.

– Цей етап – визначення характерних мутацій штаму, ми можемо робити. Системи для визначення вже замовлені. Але для того, щоб більш детально дослідити, потрібно проводити повне геномне секвенування, що поки у нас у тендерах та опрацюванні, – підкреслила вона.

Проте в Україні є певні установи, які можуть проводити секвенування. Наприклад, Інститут молекулярної біології та генетики. Українські науковці можуть повністю розібрати геном вірусу, але потужностей не вистачає.

– Ми відібрали шість зразків, які передали в Інститут, вони опрацювали чотири за три дні. Це дуже високовартісний процес. Реагенти дорогі. Попередньо ми співпрацювали з приватною компанією Фармак, якв декілька місяців тому змогла визначити наявність британського штаму, – стверджує Демчишина.

Тобто в Україні можуть досліджувати зразки, але обмежено. А лабораторії, створені ВООЗ, які розташовані в Атланті та Лондоні, мають інші потужності. Наприклад, 23 червня ЦГЗ отримали результати 205 зразків. Дослідження займає приблизно два тижні. Проте буває й місяць чи навіть два, це залежить від кількості зразків та загальної завантаженості, адже ВООЗ проводить скринінг багатьох країн світу. Цей процес – безкоштовний для України.

22 червня в Україні підтвердили два випадки зараження штамом Дельта. Його виявили у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони нещодавно повернулися з Російської Федерації.

В РНБО наголосили, що в Україні є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам – дві приватні та дві державні.