Показники ефективності вакцин різняться. Нині більшість країн, які проводили випробування, стверджують, що вакцина однаково ефективна проти штамів коронавірусу – разом із Дельта-варіантом.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в ефірі одного з каналів.

– Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно варіюється не більше ніж 5-6% від заявленої ефективності препаратів. Тобто, якщо вакцина була ефективна на рівні 95%, то стосовно штаму Дельта вона буде ефективна до 90%, – зазначив він.

За його словами, будь-яка вакцина, яка зараз є на ринку, знижує не лише ризик захворіти, але й ризик госпіталізації та смертності внаслідок коронавірусної інфекції. Тому вакцинація – це єдиний шлях до подолання цього захворювання.

Кузін додав, що людина, яка перехворіла на звичайний коронавірус, може реінфікуватися, але це відбувається рідко.

Особливістю штаму Дельта є те, що він швидко поширюється від людини до людини. Тобто він майже у 1,5 рази швидше переходить від хворого до здорової людини. Також він викликає важкий перебіг хвороби, що потребує реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

23 червня в Україні зафіксували два випадки коронавірусної хвороби, викликані новим штамом Дельта. Нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що люди, які вакцинувалися проти Covid-19, захищені від цього варіанту.