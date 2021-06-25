Нині у світі є експериментальні вакцини, які схвалили для екстреного застосування. За допомогою досліджень встановили схему вакцинації. Але з початку імунізації деякі європейські країни змінювали схеми щеплень через затримку в постачанні цих препаратів.

Про це повідомила епідеміолог Наталія Виноград в ефірі Право на владу.

– Зараз вакцина негайно використовується – того вимагає життя. І схеми, які були вироблені першими, були в багатьох випадках порушені. Довелося шукати нові схеми. Як то кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Інші схеми виявилися більш ефективними, – зазначила вона.

За її словами, продовження проміжку між першою і другою дозою вакцини від коронавірусу до трьох місяців, показало кращий результат – збільшення ефекту на 17-22%.

Виноград додала, що розробники вакцин говорили спочатку про те, що знадобиться третя доза через 3-6 місяців після повного курсу вакцинації, але зараз про це вже не говорять.

Дослідження свідчать про те, що постінфекційний імунітет ефективний і довготривалий. Тому зараз питання про те, чи варто вакцинуватися через три або шість місяців не підіймають.

Якщо людина не може зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни, то її можна зробити пізніше, а для деяких препаратів навіть раніше. Бажаний термін між щепленнями вакцин – Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів, Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

Джерело: Право на владу