У США через пандемію коронавірусу науковці відзначають скорочення очікуваної тривалості життя людей. Це за умови того, що країна належить до держав з високим рівнем доходів громадян.

За результатами дослідження, через смерті від коронавірусу тривалість життя у США у 2020-му скоротилася на понад один рік.

– Коронавірус скоротив загальну тривалість життя у 2020 році з 78,74 року до 77,43 року, фіксується скорочення на 1,31 року, – пишуть дослідники.

Водночас цей показник відрізняється залежно від раси людей.

Так, скорочення тривалості життя у латиноамериканців утричі більше, а у чорношкірих – удвічі, ніж у білих.

– Очікувана тривалість життя серед латиноамериканців скоротиться на 3,03 року, серед чорношкірих – на 1,9 року, а серед білих – на 0,94 року, – йдеться в результатах дослідження.

Також фахівці відзначили, що пандемія коронавірусу у США загалом завдала країні набагато більше збитків, ніж іншим державам з високим рівнем доходів.

Джерело: CNN, JAMA Network Open