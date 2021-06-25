Деякі дієти можуть провокувати появу хронічного болю – дослідження

Захоплення дієтами може спровокувати появу хронічного болю. Понад 20% мешканців США страждають від постійних больових відчуттів, особливо часто скаржаться на них люди старше 65 років.

До появи хронічного болю можуть призвести дієти у західному стилі, свідчать результати дослідження, опублікованого у червні 2021 року в журналі Nature Metabolism.

Ці види раціону багаті поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК) Омега-6, вони дозволяють споживання в’яленого м’яса, фаст-фуду і оброблених закусок.

Через це у людей, які страждають супутніми захворюваннями, наприклад, діабет 2 типу та ожиріння, можуть з’являтися больові відчуття.

– Серед пацієнтів з нейропатичним болем, пов’язаним з діабетом 2 типу, вищі рівні жирних кислот Омега-6 провокували посилення болю, через що вони використовували знеболювальні, – йдеться у дослідженні.

Науковці, які виявили цей зв’язок, спробували знайти спосіб вирішення цієї проблеми. Згідно з результатами, потрібно скорочувати кількість споживаних ПНЖК та замінювати їх жирними кислотами Омега-3.

Також можна використовувати ліки, які можуть допомогти блокувати викид ПНЖК до кровотоку.

Дієти не завжди можуть приносити користь організму. Голодування може призводити до порушення обміну речовин в організмі. Щоб не завдати шкоди організму, потрібно вибрати правильну дієту, яка оздоровить організм.

Джерело: Nature Metabolism, Eat This, Not That