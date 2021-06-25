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Людмила Грубник |

Добовий приріст трішки зменшився: в Україні 876 нових випадків Covid-19

коронавірус, карантин

Станом на п’ятницю, 25 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 232 790 випадків коронавірусу. Епідситуація у країні трішки поліпшилася, за останню добу вірус виявили у 876 людей.

З-поміж них – 36 дітей та 32 медпрацівники.

За час пандемії від вірусу померло 52 234 людини, за добу – 53.

Одужало загалом 2 160 137 осіб, протягом дня – 2 405.

З початку поширення вірусу на території країни фахівці провели 10 759 153 ПЛР-тестування, за останню добу – 19 481.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63) та Харківській (56) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 19 випадків;
  • Дніпропетровська область – 63 випадки;
  • Донецька область – 53 випадки;
  • Житомирська область – 30 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 72 випадки;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 53 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 32 випадки;
  • Миколаївська область – 28 випадків;
  • Одеська область – 33 випадки;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 20 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 10 випадків;
  • Харківська область – 56 випадків;
  • Херсонська область – 29 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 33 випадки;
  • Чернівецька область – 13 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

коронавірус в україні 25 червня

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Щеплення в Україні

За добу в Україні 96 180 людей щеплено проти коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії укол отримали 1 834 971 людина, першу дозу – 1 834 969, дві дози – 490 376.

Щеплення у регіонах за добу (одна доза):

  • Вінницька область – 1 283;
  • Волинська область – 1 228;
  • Дніпропетровська область – 2 953;
  • Донецька область – 2 353;
  • Житомирська область – 1 282;
  • Закарпатська область – 2 448;
  • Запорізька область – 866;
  • Івано-Франківська область – 1 273;
  • Київська область – 1 215;
  • Кіровоградська область – 679;
  • Луганська область – 345;
  • Львівська область – 3 153;
  • Миколаївська область – 1 026;
  • Одеська область – 1 935;
  • Полтавська область – 1 237;
  • Рівненська область – 1 592;
  • Сумська область – 945;
  • Тернопільська область – 641;
  • Харківська область – 3 741;
  • Херсонська область – 428;
  • Хмельницька область – 1 129;
  • Черкаська область – 815;
  • Чернівецька область – 285;
  • Чернігівська область – 843.
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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 24 червня 2021 року, в країні різко погіршилася епідситуація. За день виявили 937 нових пацієнтів з коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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