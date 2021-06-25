Станом на п’ятницю, 25 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 232 790 випадків коронавірусу. Епідситуація у країні трішки поліпшилася, за останню добу вірус виявили у 876 людей.

З-поміж них – 36 дітей та 32 медпрацівники.

За час пандемії від вірусу померло 52 234 людини, за добу – 53.

Одужало загалом 2 160 137 осіб, протягом дня – 2 405.

З початку поширення вірусу на території країни фахівці провели 10 759 153 ПЛР-тестування, за останню добу – 19 481.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63) та Харківській (56) областях.

Статистика:

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 19 випадків;

Дніпропетровська область – 63 випадки;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 30 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 53 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 28 випадків;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 20 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 56 випадків;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

Щеплення в Україні

За добу в Україні 96 180 людей щеплено проти коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії укол отримали 1 834 971 людина, першу дозу – 1 834 969, дві дози – 490 376.

Щеплення у регіонах за добу (одна доза):

Вінницька область – 1 283;

Волинська область – 1 228;

Дніпропетровська область – 2 953;

Донецька область – 2 353;

Житомирська область – 1 282;

Закарпатська область – 2 448;

Запорізька область – 866;

Івано-Франківська область – 1 273;

Київська область – 1 215;

Кіровоградська область – 679;

Луганська область – 345;

Львівська область – 3 153;

Миколаївська область – 1 026;

Одеська область – 1 935;

Полтавська область – 1 237;

Рівненська область – 1 592;

Сумська область – 945;

Тернопільська область – 641;

Харківська область – 3 741;

Херсонська область – 428;

Хмельницька область – 1 129;

Черкаська область – 815;

Чернівецька область – 285;

Чернігівська область – 843.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 24 червня 2021 року, в країні різко погіршилася епідситуація. За день виявили 937 нових пацієнтів з коронавірусом.