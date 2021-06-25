Станом на п’ятницю, 25 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 232 790 випадків коронавірусу. Епідситуація у країні трішки поліпшилася, за останню добу вірус виявили у 876 людей.
З-поміж них – 36 дітей та 32 медпрацівники.
За час пандемії від вірусу померло 52 234 людини, за добу – 53.
Одужало загалом 2 160 137 осіб, протягом дня – 2 405.
З початку поширення вірусу на території країни фахівці провели 10 759 153 ПЛР-тестування, за останню добу – 19 481.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63) та Харківській (56) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 19 випадків;
- Дніпропетровська область – 63 випадки;
- Донецька область – 53 випадки;
- Житомирська область – 30 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 72 випадки;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 53 випадки;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 32 випадки;
- Миколаївська область – 28 випадків;
- Одеська область – 33 випадки;
- Полтавська область – 26 випадків;
- Рівненська область – 20 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 10 випадків;
- Харківська область – 56 випадків;
- Херсонська область – 29 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 33 випадки;
- Чернівецька область – 13 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
Щеплення в Україні
За добу в Україні 96 180 людей щеплено проти коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії укол отримали 1 834 971 людина, першу дозу – 1 834 969, дві дози – 490 376.
Щеплення у регіонах за добу (одна доза):
- Вінницька область – 1 283;
- Волинська область – 1 228;
- Дніпропетровська область – 2 953;
- Донецька область – 2 353;
- Житомирська область – 1 282;
- Закарпатська область – 2 448;
- Запорізька область – 866;
- Івано-Франківська область – 1 273;
- Київська область – 1 215;
- Кіровоградська область – 679;
- Луганська область – 345;
- Львівська область – 3 153;
- Миколаївська область – 1 026;
- Одеська область – 1 935;
- Полтавська область – 1 237;
- Рівненська область – 1 592;
- Сумська область – 945;
- Тернопільська область – 641;
- Харківська область – 3 741;
- Херсонська область – 428;
- Хмельницька область – 1 129;
- Черкаська область – 815;
- Чернівецька область – 285;
- Чернігівська область – 843.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 24 червня 2021 року, в країні різко погіршилася епідситуація. За день виявили 937 нових пацієнтів з коронавірусом.