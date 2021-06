Штам Дельта, що вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за штам із КНР.

За словами головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров’я Суміі Свамінатан під час сеансу питань і відповідей, трансляція якого велася на сторінці ВООЗ в Твіттері, із урахованням швидкості поширення, варіант Дельта може стати таким, що домінує в світі.

LIVE Q&A on #COVID19 variants and vaccines with @doctorsoumya. #AskWHO https://t.co/RFfQvz1kmp

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 24, 2021