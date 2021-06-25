Штам Дельта, що вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за штам із КНР.

За словами головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров’я Суміі Свамінатан під час сеансу питань і відповідей, трансляція якого велася на сторінці ВООЗ в Твіттері, із урахованням швидкості поширення, варіант Дельта може стати таким, що домінує в світі.

– Хороші новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються в світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання, – розповіла Свамінатан.

В кінці березня в Індії виявили новий різновид коронавірусу з подвійною мутацією, також відому як B.1.617. Цей варіант більш заразний, ніж звичайний коронавірус SARS-CoV-2, який вперше виявили в китайській провінції Ухань на початку 2020 року.

До цього стало відомо про британський і бразильський варіанти коронавірусу, що також відрізнялися підвищеною в порівнянні з китайським вірусом заразністю.

22 червня штам Дельта плюс (B.1.617.2.1) був зафіксований в трьох індійських штатах.

Через поширення індійського штаму коронавірусу Дельта Ізраїль, який називали країною, яка майже перемогла вірус, знову посилює карантинні заходи.

Джерело: ВООЗ