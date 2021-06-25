У світі станом на 25 червня підтвердилося 180,9 млн випадків Covid-19, а за добу – 127 тис.

У той же час в Україні захворюваність на Covid-19 залишається під контролем, хоча кількість випадків за добу збільшилася.

Коронавірус в Україні

В Україні за станом на 25 червня було зафіксовано 876 нових випадків коронавируса. Побороли хворобу 2 405 українців, а від ускладнень, які викликав вірус, померли 53 людини. У Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях не зафіксували жодної смерті від цієї хвороби.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Запорізькій (72), Дніпропетровській (63) та Харківської (56) областях.

Україна залишається в зеленій зоні епідемічної небезпеки. Зниження показників захворюваності Covid-19 в Україні на тлі високого рівня виявлення нових випадків хвороби свідчить про ефективний контроль за поширенням захворювання.

Кабмін затвердив ряд заходів, рекомендованих РНБО для громадян і державних установ з протидії поширенню штаму коронавируса Дельта. Нагадаємо, 23 червня в Україні виявили індійський штам.

Експерти KSE дали прогноз: у разі нового спалаху захворювань на тлі приходу в Україну нового штаму коронавірусу Дельта, система охорони здоров’я України в її нинішньому стані витримає навантаження протягом одного-півтора місяців.

Коронавірус в світі

Німеччина з 25 червня відкрила кордони для вакцинованих туристів з України. Однак громадяни повинні бути імунізовані препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів. Серед них – вакцини від фармацевтичних компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. У той же час повну вакцинацію туристи повинні завершити щонайменше за 14 днів до подорожі.

Ізраїль посилює карантин, а Німеччина відкриває кордони вакцинованим туристам: Covid-новини 25 червня / 2 фотографии

Ізраїль з початку наступного тижня знову зобов’яже своїх громадян носити маски в приміщеннях. В країні виявили понад 150 випадків коронавірусу, такого добового приросту не було протягом кількох останніх місяців.

Великобританія розширила список держав, мандрівники з яких змушені пройти обов’язковий карантин в готелі за свої кошти і здати два Covid-тести.

ВООЗ офіційно оголосила Covid-штам Дельта, який вперше виявили в Індії, вдвічі заразнішим в порівнянні зі штамом з КНР.