Багатьох пацієнтів лікаря-уролога цікавить питання, чи обов’язково потрібно робити операцію з видалення каменів з нирок, або можна за ними спостерігати. На нього відповідає лікар-уролог Ігор Роздобудько.

Каменем вважається ниркове утворення більше 4 мм у розмірі. Найчастіше в нирках утворюються камені під назвою оксалати кальцію. Виникають вони на тлі захворювань щитоподібної залози або шлунково-кишкового тракту.

Видаляти їх або спостерігати за ними – вибір залежить від багатьох чинників.

По-перше, розмір. Якщо камінчик маленький, його необов’язково видаляти, за ним можна спостерігати.

По-друге, місце розташування. Є частини нирки, переважно це нижня частина, де камені не заважають, вони рідко відходять у цьому місці й не можуть перекрити сечовід, тому за ними теж спостерігають.

По-третє, зважуємо всі “за” і “проти”. Можливості сучасної хірургії дуже великі. Можна вибрати малоінвазивну тактику хірургічного втручання і дістатися камінчика. Але якщо це пов’язано з подальшим запаленням, то краще, за можливості, не чіпати камінь. Тому що запалення запускає механізм ниркової недостатності, а це процес незворотний.

При сечокам’яній хворобі потрібно стежити за харчуванням. Виключити продукти, які перевантажують нирки: солоні, гострі страви, смажене і копчене м’ясо, сосиски і ковбаси, жирне.

Харчування має бути частим, 5-7 разів на день. Порції невеликі. Не варто вживати напої, що мають сечогінну властивість.

Ниркова недостатність – стан, коли ниркової адаптації вже не відбувається і нирки більше не можуть впоратися зі своєю функцією. В результаті токсичні для організму сполуки, які більше не виводяться нирками, циркулюють у крові, пошкоджуючи різні органи (уремія). Виникають серцева недостатність і порушення з боку інших систем. Цей процес незворотній, і єдиним шансом на порятунок залишається пересадка нирки.