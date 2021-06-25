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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

На що звернути увагу, коли обираєте дитсадок – поради Комаровського

На що звернути увагу, коли обираєте дитсадок – поради Комаровського

Частенько доводиться чути від мам, мовляв, пішла дитина у дитячий садок і з хвороб не вилазить. День ходить – п’ять удома сидить. Чому ж так відбувається? На це запитання є дуже проста відповідь – від лікаря Євгена Комаровського в інтерв’ю Раміні Єсхакзай на YouTube-каналі.

– Діти хворіють там, де не вміють або не хочуть створити комфортні умови, – каже лікар. – Перш за все згадайте, на що ви звертаєте увагу, коли обираєте дитячий садок. Ви питаєте, чим тут годують, чи є додаткові заняття, розвиваючі ігри, чи вчать дітей правил етикету. Це, безумовно, важливо, але в першу чергу слід звернути увагу не на розвивалки.

Звертаємо увагу на:

  • Як обладнані в дитячому саду майданчики для прогулянок.
  • Чи є в групі килими і м’які іграшки – відомі збирачі пилу.
  • Чи є в групі окреме приміщення для денного сну.
  • Чи є в спальні і групі термометр, і яка температура на ньому. У нормі треба, щоб було 18 градусів.
  • Чи є гігрометр. Показник вологості повітря не може бути менше 40%.
  • В ідеалі (але це справа майбутнього) повинен бути прилад, який показує рівень вуглекислого газу.
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Про що запитати в адміністрації та вихователів:

  1. Як часто провітрюється приміщення?
  2. Чи гуляють діти 4 години на день за будь-якої погоди?
  3. Які заняття із загальної фізичної підготовки проводяться в дитсадку?

Так ось, якщо в дитячому садочку гуляють за будь-яких погодних умов, провітрюють приміщення, зволожують повітря і не тримають килимів – цей сад заслуговує на увагу.

Якщо вікна закриті наглухо, у дощ і снігопад всі сидять на килимку у групі, а істеричні мами забороняють відкривати кватирки, шукайте інший сад. Тому що там, де сухе та сперте повітря, діти завжди будуть із соплями.

Коли ж у дитини піднімається температура, ви повинні вміти надати допомогу при ГРВІ. А цього потрібно вчитися самим.

Як за порадою лікаря Комаровського обрати педіатра, читайте тут. 

Джерело: Ходят слухи

Фото: Pixabay

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