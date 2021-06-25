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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

На тлі пандемії Covid-19 збільшилося вживання канабісу – ООН

канабіс

На тлі пандемії коронавірусу у світі почали частіше вживати наркотичні засоби, зокрема канабіс.

Під час опитування 42% медичних працівників у 77 країнах розповіли, що використання цієї речовини збільшилося, як і фармацевтичних препаратів з її вмістом, але водночас у немедичних цілях, йдеться у доповіді про наркотики, опублікованій Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) .

За інформацією дослідників, за останні 24 роки в окремих країнах світу вживання канабісу збільшилася у чотири рази. Водночас частка підлітків зменшилась, вони на 40% менше почали використовувати наркотик.

Загалом, згідно з інформацією, у світі близько 275 млн осіб вживали наркотики протягом минулого року.

Так, понад 36 млн страждали від розладів, які провокує прийом наркотичних засобів.

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Водночас медичний канабіс хочуть легалізувати в Україні. На початку червня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, його мають розглядати найближчим часом.

Традиційно у такої ініціативи чимало противників.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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