На тлі пандемії коронавірусу у світі почали частіше вживати наркотичні засоби, зокрема канабіс.

Під час опитування 42% медичних працівників у 77 країнах розповіли, що використання цієї речовини збільшилося, як і фармацевтичних препаратів з її вмістом, але водночас у немедичних цілях, йдеться у доповіді про наркотики, опублікованій Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) .

За інформацією дослідників, за останні 24 роки в окремих країнах світу вживання канабісу збільшилася у чотири рази. Водночас частка підлітків зменшилась, вони на 40% менше почали використовувати наркотик.

Загалом, згідно з інформацією, у світі близько 275 млн осіб вживали наркотики протягом минулого року.

Так, понад 36 млн страждали від розладів, які провокує прийом наркотичних засобів.

Водночас медичний канабіс хочуть легалізувати в Україні. На початку червня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, його мають розглядати найближчим часом.

Традиційно у такої ініціативи чимало противників.