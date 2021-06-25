З другого липня 2021 наберуть чинної сили заходи з протидії поширенню на території України штаму коронавірусу Дельта. Запропонований перелік заходів, розроблений РНБО України, затвердив Кабінет міністрів України. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений, – зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, для цього в пунктах пропуску на державному кордоні облаштовані місця тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

Перелік заходів

Для в’їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, потрібно безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити в Україну.

У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в’їзді в Україну.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибутку з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов’язковій самоізоляції чи обсервації.

Поліцейські забезпечують їх супровід від зони прикордонного контролю санітарної зони для подальшого транспортування до місць обсервації або в лікарні для госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин робив акцент на чотирьох країнах, де Covid-штам Дельта особливо активний. Це – Росія, Індія, Португалія і Великобританія. Українцям, які прибули з цих країн, в обов’язковому порядку знадобитися зробити тест на антитіла.

У деяких населених пунктах, в залежності від ситуації із захворюваністю, можуть бути змінені у бік посилення карантинні заходи.