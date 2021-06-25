Для збереження молодості та здорового вигляду варто додавати до раціону корисні продукти для шкіри. Вони допоможуть зберегти сяйво та еластичність шкірного покриву.

Косметолог Надія Мрикало назвала Фактам ICTV продукти для красивої та пружної шкіри.

Топ-10 продуктів для шкіри:

жирні сорти риби (лосось, сьомга) – містять Омега 3, Омега 6, які допомагають шкірі відновлюватися;

горіхи (грецький, фундук, мигдаль) – багаті біотином, який важливий не лише для здоров’я шкіри, а й нігтів та волосся;

зелень (петрушка, рукола, шпинат) – у ній є вітамін С, який продукує вироблення колагену;

гриби (печериці, опеньки) – містять мікроелементи, які синтезують колаген;

томат – є джерелом антиоксидантів, які запобігають старінню;

ягоди – багаті вітамінами, які позитивно впливають на шкіру;

насіння (льон, чіа) – містить корисні рослинні жири;

квашена капуста – містить багато вітаміну С;

авокадо – джерело корисних рослинних жирів;

цитрусові (грейпфрут, апельсин) – забезпечать надходження вітамінів.

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За словами косметолога, більшість цих продуктів доступні за ціною і їх легко придбати. Крім того, протягом року вони змінюють один одного, що дозволяє постійно збагачувати шкіру корисними вітамінами та мікроелементами.

– Влітку можна їсти багато зелені та ягід, томати, восени – гриби, горіхи, насіння, взимку – цитрусові, червону рибу, навесні – квашену капусту та авокадо, – коментує Надія Мрикало.

За її словами, продукти варто вживати саме під час сезонного дозрівання, тоді вони містять найбільше корисних речовин. Загалом раціон має бути збалансованим та повноцінним, суворі дієти негативно впливають на стан шкіри.

Також не варто забувати про воду.

– Важливо не забувати про підтримання водного балансу. Шкіра одразу реагує на зневоднення. Тому варто щодня пити щонайменше 1,5 літри чистої води, – додає косметолог.

Щодо напоїв, корисним буде для шкіри і зелений чай, він є гарним антиоксидантом. А ось шкодить здоровій шкірі алкоголь.