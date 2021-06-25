Використовуючи методи природоохоронної науки, вчені Кентського університету виявили, що найперший випадок Covid-19 мав місце в період з початку жовтня по середину листопада 2019 року в Китаї, при цьому найбільш ймовірна дата виникнення – 17 листопада.

Витоки триваючої пандемії Covid-19, як і раніше, залишаються неясними. Перший офіційно ідентифікований випадок датований початком грудня 2019 року. Однак з’являється все більше свідчень того, що початковий епізод міг виникнути навіть раніше.

Щоб уточнити час початку пандемії, вчені перепрофілювали математичну модель, розроблену екологами для визначення дати зникнення виду.

Для цього аналізу було змінено метод визначення дати найбільш ймовірного виникнення Covid-19, виходячи з того, коли деякі з найбільш ранніх відомих випадків сталися в 203 країнах.

Аналіз показує, що перший випадок, швидше за все, виник 17 листопада, і хвороба поширилася по всьому світу до січня 2020 року. Ці дані підтверджують зростаючу кількість свідчень того, що пандемія виникла раніше і росла швидше, ніж прийнято говорити офіційно.

Аналіз також виявив, що перший випадок за межами Китаю стався в Японії 3 січня 2020 року, перший випадок в Європі стався в Іспанії 12 січня 2020 року, а перший випадок в Північній Америці стався в США 16 січня 2020 року.

Дослідники відзначають, що їх новий метод може бути застосований для кращого розуміння поширення інших інфекційних захворювань в майбутньому.

– Метод, який ми використовували, був спочатку розроблений нами для визначення дати вимирання, проте тут ми використовуємо його для визначення дати виникнення і поширення Covid-19, – відзначають вчені.

За їх словами, новий додаток в області епідеміології пропонує нову можливість для визначення дати вимирання, а також для розуміння виникнення і поширення хвороб, оскільки для цього потрібен лише невеликий обсяг даних.