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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

У Фінляндії зафіксували спалах Covid-19 через футбольних фанатів, які повернулися з РФ

Футбольний м'яч

У Фінляндії стався спалах коронавірусу. Декілька десятків фінів вирушили в Санкт-Петербург (Росія) на матчі Євро-2020.

Після поїздки більшість футбольних фанатів отримали позитивний результат Covid-тесту. Станом на ранок 24 червня, у країні виявили 80 випадків коронавірусу серед мандрівників.

Зокрема, щонайменше 34 людини повернулися у країну у вівторок після матчів, які відбулися у РФ. Уряд Фінляндії зараз намагається зв’язатися з 800 мандрівниками, які ще не здали тест на коронавірус.

Державні діячі припускають, що найближчим часом кількість інфікованих Covid-19 збільшиться через інкубаційний період.

За даними місцевих ЗМІ, уряд Фінляндії стурбований поширенням індійського штаму коронавірусу у Російській Федерації.

Наразі у Росії фіксують масові випадки зараження штамом Дельта. Станом на 18 червня, лише у Москві виявили 9 056 випадків індійського штаму. Через це у багатьох регіонах починають запроваджувати посилений карантин.

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Джерело: Helsinki Times

Фото: Pexels

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