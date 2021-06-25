У Фінляндії стався спалах коронавірусу. Декілька десятків фінів вирушили в Санкт-Петербург (Росія) на матчі Євро-2020.

Після поїздки більшість футбольних фанатів отримали позитивний результат Covid-тесту. Станом на ранок 24 червня, у країні виявили 80 випадків коронавірусу серед мандрівників.

Зокрема, щонайменше 34 людини повернулися у країну у вівторок після матчів, які відбулися у РФ. Уряд Фінляндії зараз намагається зв’язатися з 800 мандрівниками, які ще не здали тест на коронавірус.

Державні діячі припускають, що найближчим часом кількість інфікованих Covid-19 збільшиться через інкубаційний період.

За даними місцевих ЗМІ, уряд Фінляндії стурбований поширенням індійського штаму коронавірусу у Російській Федерації.

Наразі у Росії фіксують масові випадки зараження штамом Дельта. Станом на 18 червня, лише у Москві виявили 9 056 випадків індійського штаму. Через це у багатьох регіонах починають запроваджувати посилений карантин.

Джерело: Helsinki Times