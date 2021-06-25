Міністерство охорони здоров’я України 23 червня повідомило про наявність індійського штаму коронавірусу (Дельта) в Україні. Цей варіант заразніший та небезпечніший від інших штамів Covid-19.

Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська в інтерв’ю одному з видань. За її словами, штам Дельта часто зустрічається серед дітей. Центр з контролю і профілактики захворювань США вніс цей варіант до переліку штамів, які викликають особливе занепокоєння.

– Це варіанти, які частково випадають із нашого поствакцинального імунітету, так і після перенесеного захворювання. Це штами, які набагато більше контагіозні, заразні. Штам Дельта у три рази заразніший, ніж звичайні штами. Це говорить про те, що може бути швидка потреба у великих кількостях госпіталізацій, – зазначила вона.

Симптоми інфікування цим штамом можуть проявлятися у перші кілька днів. У людини може бути висока температура тіла, діарейний синдром, частіше виникають катаральні прояви у вигляді нежиті. Вона стверджує, що це не дуже характерно для попередніх штамів. Штам Дельта важче піддається терапевтичному лікуванню.

Голубовська додала, що цей штам загрожує молодшому поколінню, тому в Україні слід подумати про дитячі стаціонари.

– Частіше хворіють діти, багато випадків 12-20 років, більше, ніж у минулих штамів. Тому на нараді РНБО ми обговорювали готовність дитячих стаціонарів теж, у тому числі, – стверджує інфекціоніст.

Також вона закликала вакцинуватися від Covid-19 тих, хто не хворів або хворів давно (понад 3-6 місяців тому). Українцям слід дотримуватися маскового режиму і дистанціювання, а якщо з’явилися симптоми хвороби – звернутися до лікаря та обмежити контактування з людьми.

Експерт ЦГЗ повідомила, що найближчим часом в Україні мають з’явитися ПЛР-тести на визначення штаму Дельта. 40 комплектів вже замовили два місяці тому у Всесвітньої організації охорони здоров’я.