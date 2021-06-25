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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Від яких захворювань можна безкоштовно вакцинуватися в Україні

вакцинація

В Україні безкоштовно вакцинуватися можна проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Ці щеплення обов’язкові.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Також у 2022 році до цього списку може додатися щеплення проти пневмококової інфекції. Україна також закуповує вакцини від сказу, яку роблять після укусу тварини з підозрою на сказ або ж підтвердженим сказом.

Як безкоштовно вакцинуватися

Людина, яка уклала декларацію з сімейним лікарем чи педіатром, має право на безоплатне щеплення. Але перелік вакцин, які оплачує держава, може відрізнятися для дорослих та дітей.

– Кожна дитина може безоплатно отримати вказаних вище 10 обов’язкових щеплень. Дорослі безоплатно отримують щеплення від дифтерії та правця. Ревакцинацію потрібно проводити кожні десять років.  Такі щеплення можна зробити у приватному чи комунальному медзакладі, який підписав договір з НСЗУ, – зазначили у МОЗ. 

Також в амбулаторії чи поліклініці можна ввести вакцину, яку людина придбала за власний кошт. Про те, як правильно привести препарат до медичної установи варто запитати у лікаря.

У МОЗ рекомендують щеплюватися за власний кошт від: вітряної віспи, ротавірусу, грипу, менінгокока, гепатиту A, пневмокока та папіломавірусної інфекції.

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Крім того, в Україні зараз можна безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу. Записатися на щеплення можна через додаток Дія, сервіс Helsi або ж контакт-центр МОЗ.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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