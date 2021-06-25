Центр співробітництва Всесвітньої організації охорони здоров’я з безпеки вакцин запустив електронну сторінку про різні аспекти імунізації проти коронавірусу українською мовою.

Про це повідомила ВООЗ на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Тепер наукові дослідження про коронавірус та доказові інформаційні матеріали громадяни можуть легко використовувати та читати українською мовою.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт наголосив, що такий крок допоможе покращити довіру до Covid-вакцин на всіх рівнях.

На його думку, доступність наукової інформації про безпеку та ефективність Covid-препаратів відіграє ключову роль у забезпеченні вакцинування серед медичних працівників.

Він також зазначив, що це допоможе побудувати впевненість для комунікації між медичними працівниками та населенням.

У ВООЗ наголосили, що організація продовжує підтримувати Україну щодо сприяння вакцинування проти коронавірусу серед всіх пріоритетних груп населення.