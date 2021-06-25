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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Вороги плоского живота: які продукти не варто їсти влітку

живот

Літо – період відкритого одягу та відпочинку біля водойм. Частина українців ретельно до нього готується, щоб похизуватися підтягнутою фігурою і плоским животом.

Однак споживання деяких продуктів може звести всі зусилля нанівець.

Топ-10 найгірших продуктів для живота влітку

  • Піца

Ця страва через значну калорійність сприяє набиранню зайвої ваги. Крім того, переїдання вуглеводами може спровокувати здуття, через що живіт не буде пласким.

  • Картопля

Ніхто не каже відмовлятися від молодої вареної картоплі, проте фрі та смажену варто прибрати із раціону, щоб не зіпсувати струнку фігуру. До того ж із фрі до організму потрапляють не дуже корисні жири.

  • Пластівці

Солодкі пластівці здатні спровокувати стрибки рівня цукру у крові, що викликає голод. Також вони можуть призвести до здуття живота на кілька годин.

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  • Шоколад

Не можна заперечувати, що темний шоколад корисний для здоров’я. Але це історія – не про плоский живіт. Цей продукт іноді спричиняє запори.

  • Молочний коктейль

Молочні продукти не у всіх викликають здуття живота, однак ризик є. Тому варто уникати охолоджуючих молочних напоїв.

  • Жувальна гумка

Жувальна гумка здається нешкідливою, але, коли людина її жує, то ковтає більше повітря, що призводить до здуття живота.

  • Яйця

Яйця – це їжа, яка може викликати запор. Тож вірогідність, що живіт у купальнику буде не зовсім пласким, велика.

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  • Незрілі банани

Потрібно почекати, поки цей фрукт стане жовтим, перш ніж з’їсти трішки. Зелені, незрілі банани багаті на дубильні речовини, що спричиняють запори.

  • Пончики

Солодке частування не лише додасть сантиметрів на талії, але й може викликати процеси бродіння у кишечнику.

  • Помідори

Помідори освіжають і добре поєднуються із багатьма улюбленими стравами літа, втім, вони змушують організм виробляти шлункову кислоту, що може викликати кислотний рефлюкс. Знову ж таки, живіт не буде плоским, коли він перебуває у стані стресу.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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