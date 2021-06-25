Літо – період відкритого одягу та відпочинку біля водойм. Частина українців ретельно до нього готується, щоб похизуватися підтягнутою фігурою і плоским животом.
Однак споживання деяких продуктів може звести всі зусилля нанівець.
Топ-10 найгірших продуктів для живота влітку
- Піца
Ця страва через значну калорійність сприяє набиранню зайвої ваги. Крім того, переїдання вуглеводами може спровокувати здуття, через що живіт не буде пласким.
- Картопля
Ніхто не каже відмовлятися від молодої вареної картоплі, проте фрі та смажену варто прибрати із раціону, щоб не зіпсувати струнку фігуру. До того ж із фрі до організму потрапляють не дуже корисні жири.
- Пластівці
Солодкі пластівці здатні спровокувати стрибки рівня цукру у крові, що викликає голод. Також вони можуть призвести до здуття живота на кілька годин.
- Шоколад
Не можна заперечувати, що темний шоколад корисний для здоров’я. Але це історія – не про плоский живіт. Цей продукт іноді спричиняє запори.
- Молочний коктейль
Молочні продукти не у всіх викликають здуття живота, однак ризик є. Тому варто уникати охолоджуючих молочних напоїв.
- Жувальна гумка
Жувальна гумка здається нешкідливою, але, коли людина її жує, то ковтає більше повітря, що призводить до здуття живота.
- Яйця
Яйця – це їжа, яка може викликати запор. Тож вірогідність, що живіт у купальнику буде не зовсім пласким, велика.
- Незрілі банани
Потрібно почекати, поки цей фрукт стане жовтим, перш ніж з’їсти трішки. Зелені, незрілі банани багаті на дубильні речовини, що спричиняють запори.
- Пончики
Солодке частування не лише додасть сантиметрів на талії, але й може викликати процеси бродіння у кишечнику.
- Помідори
Помідори освіжають і добре поєднуються із багатьма улюбленими стравами літа, втім, вони змушують організм виробляти шлункову кислоту, що може викликати кислотний рефлюкс. Знову ж таки, живіт не буде плоским, коли він перебуває у стані стресу.
Джерело: Eat This, Not That