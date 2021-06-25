Літо – період відкритого одягу та відпочинку біля водойм. Частина українців ретельно до нього готується, щоб похизуватися підтягнутою фігурою і плоским животом.

Однак споживання деяких продуктів може звести всі зусилля нанівець.

Топ-10 найгірших продуктів для живота влітку

Піца

Ця страва через значну калорійність сприяє набиранню зайвої ваги. Крім того, переїдання вуглеводами може спровокувати здуття, через що живіт не буде пласким.

Картопля

Ніхто не каже відмовлятися від молодої вареної картоплі, проте фрі та смажену варто прибрати із раціону, щоб не зіпсувати струнку фігуру. До того ж із фрі до організму потрапляють не дуже корисні жири.

Пластівці

Солодкі пластівці здатні спровокувати стрибки рівня цукру у крові, що викликає голод. Також вони можуть призвести до здуття живота на кілька годин.

Шоколад

Не можна заперечувати, що темний шоколад корисний для здоров’я. Але це історія – не про плоский живіт. Цей продукт іноді спричиняє запори.

Молочний коктейль

Молочні продукти не у всіх викликають здуття живота, однак ризик є. Тому варто уникати охолоджуючих молочних напоїв.

Жувальна гумка

Жувальна гумка здається нешкідливою, але, коли людина її жує, то ковтає більше повітря, що призводить до здуття живота.

Яйця

Яйця – це їжа, яка може викликати запор. Тож вірогідність, що живіт у купальнику буде не зовсім пласким, велика.

Незрілі банани

Потрібно почекати, поки цей фрукт стане жовтим, перш ніж з’їсти трішки. Зелені, незрілі банани багаті на дубильні речовини, що спричиняють запори.

Пончики

Солодке частування не лише додасть сантиметрів на талії, але й може викликати процеси бродіння у кишечнику.

Помідори

Помідори освіжають і добре поєднуються із багатьма улюбленими стравами літа, втім, вони змушують організм виробляти шлункову кислоту, що може викликати кислотний рефлюкс. Знову ж таки, живіт не буде плоским, коли він перебуває у стані стресу.

Джерело: Eat This, Not That