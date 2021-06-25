Якщо в Україні станеться спалах захворюваності на Covid-19, цього разу спровокований стрімким поширенням Covid-штаму Дельта, вітчизняна система охорони здоров’я в її нинішньому стані протримається не більше місяця-півтора. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в коментарі одній з українських інформаційних агенцій.

– Наразі в понад 90 країнах світу підтверджений штам Дельта. Є ще ряд країн, які його не виявили. Це може означати, що в них не налагоджена система секвенування. Далеко не в усіх країнах поява цього варіанту спричинила спалахи, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, лише в трьох країнах світу крива захворюваності на Covid-19, а точніше на його новий штам Дельта, стрімко зростає. Мова йде про Велику Британію, Португалію та РФ.

– Як буде в Україні, зараз спрогнозувати практично неможливо, – зауважив експерт.

Проте, за його словами, в нас є час для адекватного реагування перед загрозою чергової Covid-хвилі. Перш за все, потрібно максимально прискорити темпи вакцинації, активізувати інші епідеміологічні заходи.

– Зараз у нас добова госпіталізація менше 500 пацієнтів з Covid-19 на добу. Якщо зараз піде зростання – це не буде страшне навантаження на систему охорону здоров’я в швидкий час. Найближчий місяць-півтора система охорони здоров’я повинна витримати, – дав прогноз директор KSE.

Нагадаємо, що вчора, 24 червня 2021 року, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що перший випадок захворювання на Covid-штаму Дельта вже зафіксували в Україні.

В свою чергу, НАН України спрогнозувала, що Covid-штам Дельта, через низку причин, матиме в Україні більш тяжкі наслідки, ніж в країнах Європи, де він наразі швидко поширюється.

Трохи заспокоїла експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград. Вона сказала, що вакцини, які є в Україні, захищають від Covid-штаму Дельта. Щоправда, з трохи нижчим ефектом.