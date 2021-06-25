Як пережити спеку влітку – топ-5 порад

Через підвищення температури повітря у червні українців почало турбувати питання, як пережити спеку. Особливо це стосується мешканців міст, часто зачинених у задушливих квартирах.

Легше пережити спекотні дні допоможе низка простих правил.

Як пережити спеку влітку

Носити одяг з натуральних матеріалів

Він дозволить тілу дихати, убереже від перегріву та пітніння. Синтетика ж, навпаки, може навіть спровокувати тепловий удар.

Пити воду і чай

Води у спекотні дні багато не буває, вона рятує від зневоднення. Водночас варто надавати перевагу чистій рідині, без цукру та газу.

Гарною альтернативою буде і чай, зокрема зелений. Можна пити і теплий напій, він підвищить температуру тіла, через що спека не так відчуватиметься.

Наносити менше косметики

У такі дні варто обмежитися лише використанням доглядової косметики. Декоративна призведе до додаткового пітніння та забивання пор.

Більше контактувати з водою

За можливості можна відвідати пляж, але лише той, який вважається безпечним.

Вдома можна прийняти душ.

Вживати низькокалорійну їжу

У теплу пору організм не потребує зайвих калорій для зігріву, тому варто від них відмовитися та надати перевагу легшій їжі – салатам, супам, овочам та фруктам.

Також, щоб легше пережити спеку, можна зачиняти штори у кімнаті. Також варто відмовитися від алкоголю. Холодне пиво не рятує, а лише призводить до зневоднення.