Мешканці Києва зможуть зробити щеплення проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкого центру у суботу та неділю, 26 та 27 червня.

Приймає він громадян і у п’ятницю, 25 числа, повідомив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, почав приймати киян у четвер. Продовжує свою роботу центр сьогодні. А також працюватиме в суботу та неділю з 10.00 до 17.30, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, від початку роботи центру у ньому вакцинували уже понад 20,7 тис. киян.

Для того, щоб отримати щеплення від вірусу, заздалегідь треба записатися через сервіс helsi.me.

Після реєстрації надійде SMS‑підтвердження, його треба продемонструвати під час входу до Центру масової вакцинації.

Також треба принести з собою паспорт та ідентифікаційний код. Крім того, варто перед цим укласти угоду з сімейним лікарем. Це значно скоротить час, витрачений на перебування у центрі.