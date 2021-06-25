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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Як працюватиме Центр масової вакцинації у Києві на вихідних – графік

вакцинація

Мешканці Києва зможуть зробити щеплення проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкого центру у суботу та неділю, 26 та 27 червня.

Приймає він громадян і у п’ятницю, 25 числа, повідомив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, почав приймати киян у четвер. Продовжує свою роботу центр сьогодні. А також працюватиме в суботу та неділю з 10.00 до 17.30, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, від початку роботи центру у ньому вакцинували уже понад 20,7 тис. киян.

Для того, щоб отримати щеплення від вірусу, заздалегідь треба записатися через сервіс helsi.me.

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Після реєстрації надійде SMS‑підтвердження, його треба продемонструвати під час входу до Центру масової вакцинації.

Також треба принести з собою паспорт та ідентифікаційний код.  Крім того, варто перед цим укласти угоду з сімейним лікарем. Це значно скоротить час, витрачений на перебування у центрі.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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