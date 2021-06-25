Ми хочемо, щоб у наших дітей було все найкраще: іграшки, візочок, памперси і лікар, який буде спостерігати за малюком. І якщо про іграшки та памперси ми ще, може, маємо хоч якесь уявлення, то що таке хороший лікар, знають не всі і не завжди.

Свою допомогу у визначенні критеріїв хорошого лікаря пропонує педіатр Євген Комаровський у інтерв’ю Раміні Есхакзай на YouTube-каналі.

Щоб вибрати хорошого педіатра, потрібно розуміти, що для вас означає поняття хороший. Для одних – це лікар, який не призначає зайвих препаратів, а для інших той, який пропонує багато різних ліків.

– Давайте розберемося, ким є педіатр взагалі, – каже Євген Комаровський. – Це лікар, який 99% свого часу не лікує дитину, а спілкується з її батьками. Тому хороший лікар повинен знайти спільну мову з батьками, зрозуміти, чого вони чекають від нього.

Але це не означає, що лікар сліпо дослухається до батьків або догоджає їм.

– Хороший лікар, і це не тільки педіатр, намагається допомогти вам за мінімальний час, з мінімальними витратами, – каже Комаровський. – Це високоосвічений фахівець, дуже-дуже високооплачуваний, кожна хвилина праці якого коштує величезних грошей. Чому? Тому що він щохвилини приймає рішення, від якого залежить життя і здоров’я людей.

Хороший лікар – це той, для кого медична наука і сучасні цивілізовані правила лікування вище, ніж всі бажання батьків. А завдання держави зробити так, щоб правила лікування були однаковими і підпорядковувалися не бізнес-інтересам, а сучасній медичній науці.

– Якщо, наприклад, меднаука каже, що в ХХІ столітті дітям не роблять уколи в попу, тому що випускають препарати в солодких сиропах для дітей, то жоден лікар в країні не повинен призначати такі уколи, – вважає педіатр. – А для того, щоб розібратися у всьому і знайти дійсно хорошого педіатра, потрібно самим багато вчитися, щоб просіяти всю інформацію і не помилитися у виборі.

Якщо дитина захворіла, не поспішайте вдаватися до самолікування, дотримуйтесь порад вашого лікаря. Про це читайте тут.

Джерело: Ходят слухи