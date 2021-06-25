В Україні офіційно підтверджено штам коронавірусу Дельта. Саме він викликав нову сильну хвилю епідемії в Індії.

Уряд України вже змінив правила в’їзду до країни. Люди, що прибувають з Індії, Португалії, Росії та Великої Британії, повинні мати негативний результат тесту на Covid-19.

На особистому авто в лабораторію

У ЗМІ та серед медиків давно обговорюється штам Дельта, який став домінуючим в декількох країнах. Але в Україні офіційно він не був зафіксований.

Головний інфекціоніст, д.м.н., професор Ольга Голубовська розповіла в інтерв’ю УНН, як же був виявлений індійський штам в Україні.

– В епідеміології головне у протидії інфекційним хворобам – вчасно виявити їх, – сказала Ольга Голубовська.

15 червня CDC (Центр з контролю захворюваності США) вніс варіант Дельта до переліку штамів, що викликають стурбованість. Тому що він має кілька небезпечних особливостей.

ВООЗ також повідомила, що цей штам домінує в багатьох країнах. І нам в Україні, звичайно, важливо було його виявити вчасно. І ось до однієї з київських приватних клінік потрапили два пацієнти з підозрою на коронавірус.

Ольга Голубовська, оглянувши двох хворих, виявила у них симптоми, схожі на властиві штаму Дельта.

Розуміючи, що без офіційного підтвердження штаму Дельта ніхто нічого не робитиме, вона через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології і генетики, професора Михайла Тукала з проханням терміново дослідити зразки, взяті у хворих.

Перед професійним святом, Днем медпрацівника, коли проводилися офіційні заходи, присвячені медикам, Ольга Голубовська на особистому авто привезла зразки в інститут. І вже за три дні українські вчені мали підтвердження – це Дельта. Тішить, що Україна сьогодні може самостійно секвенувати геноми коронавірусу.

– Своєчасність і швидкість реагування в нашій справі дуже важлива, – підкреслила професор. – Щойно з’явився новий штам – потрібно готувати нормативні документи і прописувати рекомендації всім лікарям, на що звертати увагу, про що запитувати пацієнтів. Адже перші випадки – найголовніші. Можна вчасно відстежити контакти, щоб пригальмувати поширення хвороби. А коли все навколо вже горить, робити щось абсолютно марно.

Ми можемо секвенувати геном вірусу

Нагадаємо, що Інститут молекулярної біології і генетики в лютому вже виявив у себе в лабораторії британський штам коронавірусу, показавши, що Україна може самостійно секвенувати геном вірусу, що вкрай важливо для прийняття оперативних рішень на державному рівні.

Тим часом, глава Комітету охорони здоров’я ВР Михайло Радуцький заявив, що Україна не має технічної можливості секвенувати вірус, а значить, не може виявити штам Дельта, і нещодавно МОЗ України відправило до лондонської лабораторії 500 зразків, щоб перевірити на наявність індійського штаму. Відповіді ще немає.