В Україні 23 червня зафіксували індійський штам коронавірусу (Дельта). А до цього українські науковці підтвердили наявність Альфа, Бета та Гамма штамів у країні.

Хоч зараз Україна перебуває у зеленій зоні епідемічної небезпеки за показниками захворюваності на Covid-19 як за внутрішніми критеріями, так і критеріями ЄС, але ситуація може змінитися, якщо послабити пильність.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що вчені виявили багато різних штамів вірусу SARS-CoV-2, але найбільше занепокоєння викликають:

Дикий(L) — уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року;

Альфа (B.1.1.7) — уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року;

Бета (B.1.351) — уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;

Гама (P.1) — уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року;

Дельта (B.1.617) — уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року.

– Мутація — це типове явище для усіх вірусів, а не тільки для SARS-CoV-2. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, і з вірусом грипу, – зазначили у МОЗ.

Нині не існує специфічного лікування коронавірусу, тому варто дотримуватися простих правил, які допоможуть захистити себе та інших від інфікування:

мийте руки з милом або користуйтесь антисептиками;

носіть маску правильно — ніс і рот мають бути прикритими;

дотримуйтесь дистанції з людьми в 1,5 метри;

чхайте та кашляйте в згин ліктя чи в серветку;

не торкайтесь брудними руками обличчя;

регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;

якщо захворіли — лишайтесь удома.

У МОЗ наголосили, що найкращий спосіб захистити себе від штамів коронавірусу – це вакцинація.

В Україні також розробили рекомендації для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню штаму коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії.

Людям, які приїжджають до України з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Португалії, рекомендують зробити ПЛР-тест (за 48 годин), також слід застосовувати засоби індивідуального захисту та вакцинуватися.