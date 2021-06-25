Стретчинг (stretching) – один із видів фізичної активності, який допомагає залишатися здоровим і робить фігуру стрункою, підтягнутою.
Фітнес-тренер Олеся Зеленська розповіла Фактам ICTV про користь стретчингу, а також про те, кому не варто вибирати цей напрямок.
Що таке стретчинг
Стретчинг – це система вправ, мета яких – підвищення гнучкості тіла.
– Він необхідний для підтримки еластичності м’язів і рухливості суглобів. Навіть займаючись 10 хвилин на день, можна досягти позитивного результату, – каже Олеся Зеленська.
За словами тренера, займатися стретчингом можна щодня, у цьому питанні важливо орієнтуватися на самопочуття.
Однак перед кожним тренуванням, навіть перед нетривалим, важливо робити розминку.
– Будь-яке тренування починається із розминки, розігріву. І вже опісля – основна частина, – доповнює тренер.
Плюси стретчингу
Така фізична активність допомагає:
- підтягнути тіло;
- змоделювати м’язовий корсет;
- поліпшити поставу і координацію;
- пропрацювати м’язи-стабілізатори, які рідко задіяні в повсякденному житті;
- розвинути гнучкість;
- продовжити молодість тіла;
- позбутися застійних явищ;
- поліпшити кровообіг і обмін речовин.
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– Заняття стретчингом підіймають настрій, допомагають боротися зі стресом і напругою. У людини підвищується самооцінка, з’являються нові друзі та інтереси. Також це допомагає відчутно підтягнути тіло і зробити фігуру привабливою, – пояснює Олеся Зеленська.
А ось якщо є бажання схуднути, потрібно комбінувати стретчинг із аеробними і функціональними тренуваннями, наголошує тренер.
Кому не можна займатися стретчингом
Попри переваги цього напрямку, він протипоказаний людям із низкою проблем зі здоров’ям.
– Не рекомендується відвідувати заняття для гнучкості людям, які мають проблеми з суглобами та зв’язками, патології хребта, артрит, остеопороз, грижі, тромбоз, а також серйозні захворювання серцево-судинної системи, – коментує Олеся Зеленська.
Якщо у людини є такі проблеми зі здоров’ям, потрібно спочатку проконсультуватися з лікарем.
Також важливо повідомляти тренера про них, щоб він міг підібрати індивідуальні вправи.