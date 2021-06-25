Стретчинг (stretching) – один із видів фізичної активності, який допомагає залишатися здоровим і робить фігуру стрункою, підтягнутою.

Фітнес-тренер Олеся Зеленська розповіла Фактам ICTV про користь стретчингу, а також про те, кому не варто вибирати цей напрямок.

Що таке стретчинг

Стретчинг – це система вправ, мета яких – підвищення гнучкості тіла.

– Він необхідний для підтримки еластичності м’язів і рухливості суглобів. Навіть займаючись 10 хвилин на день, можна досягти позитивного результату, – каже Олеся Зеленська.

За словами тренера, займатися стретчингом можна щодня, у цьому питанні важливо орієнтуватися на самопочуття.

Однак перед кожним тренуванням, навіть перед нетривалим, важливо робити розминку.

– Будь-яке тренування починається із розминки, розігріву. І вже опісля – основна частина, – доповнює тренер.

Плюси стретчингу

Така фізична активність допомагає:

підтягнути тіло;

змоделювати м’язовий корсет;

поліпшити поставу і координацію;

пропрацювати м’язи-стабілізатори, які рідко задіяні в повсякденному житті;

розвинути гнучкість;

продовжити молодість тіла;

позбутися застійних явищ;

поліпшити кровообіг і обмін речовин.

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– Заняття стретчингом підіймають настрій, допомагають боротися зі стресом і напругою. У людини підвищується самооцінка, з’являються нові друзі та інтереси. Також це допомагає відчутно підтягнути тіло і зробити фігуру привабливою, – пояснює Олеся Зеленська.

А ось якщо є бажання схуднути, потрібно комбінувати стретчинг із аеробними і функціональними тренуваннями, наголошує тренер.

Кому не можна займатися стретчингом

Попри переваги цього напрямку, він протипоказаний людям із низкою проблем зі здоров’ям.

– Не рекомендується відвідувати заняття для гнучкості людям, які мають проблеми з суглобами та зв’язками, патології хребта, артрит, остеопороз, грижі, тромбоз, а також серйозні захворювання серцево-судинної системи, – коментує Олеся Зеленська.

Якщо у людини є такі проблеми зі здоров’ям, потрібно спочатку проконсультуватися з лікарем.

Також важливо повідомляти тренера про них, щоб він міг підібрати індивідуальні вправи.