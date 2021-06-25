Через поширення індійського штаму коронавірусу (Дельта) Ізраїль, який називали країною, яка майже перемогла вірус, знову посилює карантинні заходи.

У країні виявили понад 150 випадків коронавірусу, такого добового приросту не було протягом кількох останніх місяців.

Через це громадян Ізраїлю з початку наступного тижня знову зобов’яжуть носити маски у приміщеннях.

Крім того, місцевим мешканцям не рекомендують залишати межі країни, зокрема вивозити за кордон дітей, які ще не отримали щеплення проти коронавірусу.

Якщо з’ясується, що людина контактувала з хворим, її зобов’яжуть здавати ПЛР-тест, навіть якщо вона вже вакцинувалася.

Водночас зачиняти кордони для іноземців Ізраїль поки не планує.

Ізраїль був однією з країн, де виявили заразніший і небезпечніший індійський штам коронавірусу Дельта. Мутація є вже і в Україні. Науковці побоюються варіанта, оскільки він вже продемонстрував свою здатність значно погіршувати епідситуацію. Так, в Індії навесні 2021 року поширення штаму призвело до смертей людей.

Джерело: The Times of Israel