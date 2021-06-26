У мегаполісах без кондиціонерів зараз складно обійтися, адже повітря в них забруднене, і не кожен зважиться відкрити вікно для провітрювання. На допомогу приходять кондиціонери. Але чи настільки вони нешкідливі, як здається на перший погляд?

– Безумовно, без кондиціонера зараз складно і в офісі, й удома, – каже лікар-терапевт Марина Єріна. – Але в разі неправильної експлуатації можна заробити досить серйозні проблеми зі здоров’ям.

Хвороба легіонерів

У 1976 році в Філадельфії проходив з’їзд Американського легіону. Після його закінчення більше 200 чоловік захворіли на пневмонію. Її викликала бактерія легіонела, яка містилася в системі кондиціонування приміщення, де проходив з’їзд. Хворобу легіонерів можна підчепити в готелях або прісних водоймах, де вона перебуває в природних умовах.

Захворювання супроводжується високою температурою, лихоманкою, кашлем з мокротою і діареєю. Лікується антибіотиками.

Пік хвороби легіонерів припадає на літо, коли кліматичні системи працюють на всю потужність, і в них накопичується конденсат, який є чудовим середовищем для розмноження бактерій.

Для профілактики пневмонії потрібно вчасно чистити фільтри або замінювати їх на нові. Зараз є моделі, на яких встановлені бактерицидні фільтри.

Респіраторні захворювання

Система кондиціювання повітря, яка призначена для створення комфортних умов, може стати причиною виникнення респіраторних хвороб.

Різкий перепад температур від + 30° на вулиці й до 19° в приміщенні викликає стрес в організмі.

Чхання і біль у м’язах – перші ознаки такого захворювання в спеку. До них приєднується головний біль і може підвищитися температура.

– Якщо проігнорувати початок хвороби, запалення спуститься в горло і бронхи. В цьому випадку будуть ефективні не тільки медикаменти, але й народні засоби: чай з малиною на ніч, калина, лимон, – радить лікар.

Якщо не долікуватися, то процес перейде в хронічний.

У список хвороб від кондиціонера входять і алергічні реакції, риніт, кашель, бронхіт, ангіна.

Сухе повітря

Потрібно не забувати, що кондиціонери висушують повітря, тому що під час їх роботи волога у вигляді конденсату виводиться на вулицю. Через сухе повітря пересихає слизова носа і горла, розмножується умовно-патогенна мікрофлора. З’являється нежить.

Сухе повітря висушує і слизову оболонку очей. Може розвинутися синдром сухого ока.

Вітер в обличчя або спину

Ще одна недуга, яка супроводжує офісних працівників: міозит. Коли холодне повітря дме в одну точку, і ця точка у вас на плечах, то до кінця дня ви отримаєте запалення м’язів – міозит. Якщо дме в голову, то вам забезпечено запалення трійчастого нерва.

Як уникнути небезпеки

Щоб уникнути будь-яких проблем зі здоров’ям, потрібно правильно встановлювати кондиціонери, регулярно чистити фільтри і правильно виставляти режим охолодження. Різниця температур на вулиці й у приміщенні не повинна перевищувати 5-8°.

І не забувайте про звичайну вентиляцію. Регулярно провітрюйте приміщення, відкриваючи вікна.

Лікувальний масаж покращує кровообіг, повертає пружність тіла і зміцнює м’язи. І, звичайно ж, дає відчуття легкості в усьому тілі та усуває біль.