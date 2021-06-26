Дієта за групою крові – система харчування, яка залежно від групи крові ділить людей на чотири типи. І передбачає для них певний раціон: дозволені та заборонені продукти.

Цю концепцію не просто харчування, а й способу життя запровадив у 1996 році американський доктор натуропатії Пітер Д’Адамо. Разом із консультантом з харчування Тимофієм Товстиженком Факти ICTV розібралися з головними принципами дієти за групою крові, і з’ясували, чи варто її дотримуватися.

– Автор назвав це не дієтою, а способом життя. У цьому я із ним абсолютно згоден. Важливо зосередити увагу не на дієті, щоб просто схуднути, а на способі життя, аби залишатися здоровим все життя, щоб зберегти ефект на 20, 30, 40 років, – каже Тимофій Товстиженко.

Що таке дієта за групою крові

Система харчування базується на теорії про еволюцію людини, під час якої сформувалося чотири групи крові.

– На підставі цього доктор вибудував концепцію, яка ділить людей на чотири групи, і привласнює їм харчові, психічні звички, схильність до тих чи інших захворювань та типи фізичної активності. Перша група крові – мисливці, друга – хлібороби, третя – кочівники, четверта – нові люди, – доповнює консультант із харчування.

Принципи дієти за групою крові

Перша група крові (люди-мисливці, люди-м’ясоїди)

У харчуванні акцент робиться на м’ясних продуктах: дозволено м’ясо всіх видів, окрім свинини, а також морська риба, житній хліб, овочі та фрукти.

Водночас уникати варто круп, білого хліба, картоплі, горіхів, молочних продуктів.

Друга група крові (люди-хлібороби)

Вони мають харчуватися рослинною їжею – їм рекомендуються крупи, майже всі овочі, фрукти, горіхи, бобові, насіння, продукти з сої, м’ясо птиці, риба.

Варто відмовитися від м’яса, молока, картоплі, помідорів.

Третя група крові (люди-кочівники)

Рекомендуються молочні продукти, м’ясо, окрім свинини та курки, яйця, зелені овочі.

Обмежити каші, зокрема пшеницю, гречку, кукурудзу, сочевицю, хлібобулочні вироби, арахіс, кунжут і помідори.

Четверта група крові (нові люди)

Об’єднують рекомендації другої та третьої груп крові. Можна м’ясо, окрім свинини і курки, кисломолочні та морепродукти, тофу та зелені овочі.

Уникати квасолі, деяких видів круп, зокрема пшениці і кукурудзи.

Чи варто дотримуватися дієти за групою крові

За словами експерта, ця дієта виявилася неспроможною, оскільки не підтвердила свою ефективність.

– Згідно із дослідженнями, сама концепція не працює. Однак спосіб життя, описаний для другої групи крові, підходить усім чотирьом. Тобто всім людям треба їсти багато овочів, фруктів, дозволяється нежирне м’ясо птиці, риба, яйця. Водночас трішки обмежується червоне м’ясо і молочні продукти, – наголошує Тимофій Товстиженко.

Крім того, як вважає експерт, сама дієта дещо застаріла.

– Загалом автор озвучує правильні речі, що потрібно їсти органічні та якісні продукти, харчуватися у певний час доби, кілька разів на день, балансувати рослинну і тваринну їжу, зменшити споживання алкоголю та кави, займатися фізичною активністю, правильно реагувати на стрес, висипатися. Це коректні рекомендації. Але сама система харчування застаріла. Сучасний світ більше вітає функціональні, раціональні інтуїтивні дієти, – додає консультант із харчування.

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Як харчуватися

Як зазначає експерт, зараз є загальні рекомендації із правильного харчування, які будуть актуальними для людини із будь-якою групою крові. Вони дозволять залишатися здоровим і не набирати зайву вагу.

– Потрібно обмежити споживання швидких вуглеводів і продуктів з великим вмістом жирів. Це універсальна рекомендація людям із будь-якою групою крові, – зазначає Тимофій Товстиженко.

Втім, харчування – лише одна із частин здорового способу життя. Також важливо: