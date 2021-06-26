Київ станом на ранок 26 червня 2021 року залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За добу хворобу виявили у 205 людей.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: