Коронавірус продовжує поширюватися у різних країнах. В Україні виявили 756 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна їх кількість зросла до 2 233 546 осіб.

Коронавірус в Україні

За цей час від ускладнень коронавірусу померло 35 людей. Усього від початку пандемії в Україні зафіксували 52 269 летальних випадків.

Протягом дня 1 835 українцям вдалося побороти хворобу. Загалом це зробили 2 161 972 громадяни.

Здійснено тестувань за добу – 45 863 (зокрема методом ПЛР – 21 715, методом ІФА – 8 808); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 340, – повідомляє пресслужба МОЗ.

Коронавірус у світі

Станом на суботу, 26 червня у світі зафіксували 180 410 131 випадок зараження COVID-19.

За добу захворіли 467 441 особа, а померли 3 909 437 осіб (10 394 за добу).

Нині кожен десятий житель Землі отримав щонайменше одну дозу вакцини.

В Євросоюзі запускають паспорти вакцинації.

Дозволено в’їзд щепленим туристам з третіх країн. Щоб потрапити до країн ЄС, мандрівник мусить отримати дві дози вакцини, схваленої Європейською агенцією лікарських засобів (ЕМА) і ВООЗ.

Українські вчені занепокоєні такою ситуацією і радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється штам Дельта.

Штам коронавірусу Дельта становить більшу небезпеку, ніж його попередники.

У Канаді представники охорони здоров’я вважають, що саме він може стати причиною утворення нового спалаху хвороби.

Понад 76% канадців отримали принаймні першу дозу вакцини, а 26% – другу, заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.