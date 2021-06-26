Вчені з Квінслендського технологічного університету, Університету Арізони, Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і Університету Аделаїди встановили, що велика епідемія коронавірусної інфекції спалахнула серед жителів Східної Азії близько 20 тис. років тому.

Сучасний геном людини містить еволюційну інформацію і простежується на десятки тисяч років.

Дослідники використовували дані проекту, що назвали Тисяча геномів. Це найбільший публічний каталог загальної генетичної варіації людини. Вони вивчили зміни в людських генах, що кодують білки, які взаємодіють з SARS-CoV-2.

Згодом вчені синтезували білки людини і SARS-CoV-2 і показали, що вони взаємодіють безпосередньо і конкретно вказують на консервативну природу механізму, використовуваного коронавірусами для зараження клітин.

Потім біологи застосували еволюційний аналіз до набору даних генома людини, щоби виявити докази того, що пращури громадян таких країн, як Китай, Японія, Монголія, Корея та Тайвань пережили епідемію коронавірусної хвороби, подібної до Covid-19.

– В ході епідемії відбір сприяв варіантам генів людини, пов’язаних з патогенезом, з адаптивними змінами, імовірно, що приводять до менш тяжкого захворювання, – сказав професор Квінслендського технологічного університету.

Дослідження може допомогти розумінню того, як геноми різних людських популяцій адаптувалися до вірусів.

Ще одним важливим відгалуженням цього дослідження є здатність ідентифікувати віруси, які викликали епідемію в минулому і можуть зробити це в майбутньому, заявили вчені.

– Це, в принципі, дозволяє нам скласти список потенційно небезпечних вірусів, а потім розробити діагностику, вакцини і ліки на випадок їх повернення, – вважають науковці.

Також вони додають, що за останні 20 років відбулися три спалахи важких коронавірусних інфекцій: SARS-Cov в 2002 році, в 2012 – MERS-CoV, а з кінця 2019 року – пандемія SARS-CoV-2, що викликає Covid-19.

Використовуючи методи природоохоронної науки, вчені Кентського університету виявили, що найперший випадок Covid-19 мав місце в період з початку жовтня по середину листопада 2019 року в Китаї, при цьому найбільш ймовірна дата виникнення – 17 листопада.

Джерело: Current Biology