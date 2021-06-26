Станом на ранок 26 червня, в Україні за останню добу зафіксували 756 нових випадків коронавірусу(з них дітей – 29, медпрацівників – 12). За весь час пандемії 2 233 546 осіб захворіли на Covid-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Також за останню добу госпіталізували 526 українців. Водночас за 24 години на території держави зафіксували 35 летальних випадків. За весь час пандемії 52 269 осіб померло від ускладнення коронавірусу.

Проте за добу одужало 1835 людей. За весь час пандемії 2 161 972 особи змогли подолати небезпечне захворювання.

Статистика випадків/щеплень (одна доза):

Київ – 205/6098

Вінницька область – 15/1339

Волинська область – 17/876

Дніпропетровська область – 24/2783

Донецька область – 23/2135

Житомирська область – 19/585

Закарпатська область – 2/1217

Запорізька область – 32/1162

Івано-Франківська область – 8/1097

Київська область – 54/2013

Кіровоградська область – 7/654

Луганська область – 6/586

Львівська область – 34/2409

Миколаївська область – 26/1022

Одеська область – 32/2073

Полтавська область – 31/2356

Рівненська область – 26/1071

Сумська область – 40/907

Тернопільська область – 13/263

Харківська область – 44/2277

Херсонська область – 25/294

Хмельницька область – 22/1203

Черкаська область – 29/857

Чернівецька область – 16/412

Чернігівська область – 8/851

За останню добу 97 130 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 36 540 людей отримали одну дозу, а 60 590 українців повністю вакцинувалися.

З початку кампанії вакцинації 1 871 511 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 1 871 509 осіб отримали першу дозу препарату. 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном) пройшли повний курс вакцинації. Загалом в Україні провели 2 422 475 щеплень.