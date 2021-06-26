Станом на ранок 26 червня, в Україні за останню добу зафіксували 756 нових випадків коронавірусу(з них дітей – 29, медпрацівників – 12). За весь час пандемії 2 233 546 осіб захворіли на Covid-19.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Також за останню добу госпіталізували 526 українців. Водночас за 24 години на території держави зафіксували 35 летальних випадків. За весь час пандемії 52 269 осіб померло від ускладнення коронавірусу.
Проте за добу одужало 1835 людей. За весь час пандемії 2 161 972 особи змогли подолати небезпечне захворювання.
Статистика випадків/щеплень (одна доза):
Київ – 205/6098
Вінницька область – 15/1339
Волинська область – 17/876
Дніпропетровська область – 24/2783
Донецька область – 23/2135
Житомирська область – 19/585
Закарпатська область – 2/1217
Запорізька область – 32/1162
Івано-Франківська область – 8/1097
Київська область – 54/2013
Кіровоградська область – 7/654
Луганська область – 6/586
Львівська область – 34/2409
Миколаївська область – 26/1022
Одеська область – 32/2073
Полтавська область – 31/2356
Рівненська область – 26/1071
Сумська область – 40/907
Тернопільська область – 13/263
Харківська область – 44/2277
Херсонська область – 25/294
Хмельницька область – 22/1203
Черкаська область – 29/857
Чернівецька область – 16/412
Чернігівська область – 8/851
За останню добу 97 130 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 36 540 людей отримали одну дозу, а 60 590 українців повністю вакцинувалися.
З початку кампанії вакцинації 1 871 511 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 1 871 509 осіб отримали першу дозу препарату. 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном) пройшли повний курс вакцинації. Загалом в Україні провели 2 422 475 щеплень.