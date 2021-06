Вже загальновідомо, що основними ознаками Covid-19 є лихоманка, кашель, втома, втрата смаку і запаху. Також відзначені і специфічні ознаки інфекції на шкірі. Але є ще одна частина тіла, на яку вірус впливає. Це – нігті.

У деяких людей, які перенесли Covid-інфекцію, нігті стають безбарвними або деформованими. Цей феномен так і був названий – Covid-нігті.

Вчені Університету Східної Англії виявили ще один симптом Covid-нігтя – червоний візерунок у вигляді півмісяця, який утворює опуклу смугу на білій області біля основи нігтів. Він проявляється раніше, ніж інші скарги на нігті, пов’язані з Covid-19. Його пацієнти помічають менш ніж через два тижні після постановки діагнозу.

Подібні червоні півмісяці на нігтях, як правило, зустрічаються рідко, і раніше їх не бачили так близько до основи нігтя. Таким чином, подібна картина може бути виключно ознакою коронавірусної інфекції.

Механізм, що лежить в основі цього патерну у вигляді півмісяця, залишається не зрозумілим. Можливою причиною може бути пошкодження кровоносних судин, пов’язане з самим вірусом. З іншого боку, це може бути пов’язано з імунною відповіддю проти вірусу, що викликає утворення невеликих згустків крові і зміна кольору.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021