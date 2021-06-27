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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 135 випадків Covid-19

киев

Київ станом на ранок 27 червня 2021 року залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За добу хворобу виявили у 135 людей.

Хто захворів

  • 75 жінок віком від 18 до 81 років;
  • 50 чоловіків віком від 19 до 71 років;
  • 5 дівчаток від 7 місяців до 16 років;
  • 5 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (40), Оболонському (21) та Шевченківському (20) районах столиці.

За минулу добу від коронавірусу померли три людини (загалом 5 190), 19 хворих на коронавірус госпіталізовані.

За добу 90 киян подолали коронавірус (загалом 204 239).

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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