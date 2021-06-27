Київ станом на ранок 27 червня 2021 року залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За добу хворобу виявили у 135 людей.

Хто захворів

75 жінок віком від 18 до 81 років;

50 чоловіків віком від 19 до 71 років;

5 дівчаток від 7 місяців до 16 років;

5 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (40), Оболонському (21) та Шевченківському (20) районах столиці.

За минулу добу від коронавірусу померли три людини (загалом 5 190), 19 хворих на коронавірус госпіталізовані.

За добу 90 киян подолали коронавірус (загалом 204 239).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: