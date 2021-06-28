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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Київська область за одним з показників МОЗ відповідає критеріям червоної зони

Київська область за одним з показників МОЗ відповідає критеріям червоної зони

Станом на 27 червня, Київська область – єдиний регіон України, який відповідає одному критерію червоної карантинної зони.

Це пункт – охоплення тестування. Наразі показник у регіоні становить 276 тестів на 100 тис. населення. Норма – щонайменше 300 тестів на 100 тис. людей.

Київська область за одним з показників МОЗ відповідає критеріям червоної зони

Однак для посилення карантинних обмежень в області критеріям червоного рівня карантинної зони повинні відповідати щонайменше два показники.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Всі регіони України перебувають у зеленій зоні, однак все одно людям потрібно дотримуватися певних обмежень.

За останню добу коронавірус в Україні виявили у 450 людей. Водночас зафіксували 17 летальних випадків від ускладнень захворювання.

З початку кампанії вакцинації населення щеплення від коронавірусу отримали понад 2,4 млн людей. Серед них 572 тис. осіб пройшли повний курс імунізації.

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Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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