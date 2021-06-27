Літня ангіна: чи існує вона та як вберегти горло від тонзиліту

Влітку люди можуть хворіти на різні ГРВІ, які, зокрема, здатні спровокувати і тонзиліти. Водночас спекотна погода іноді не те що не вберігає від хвороб, а й може зіграти з людиною злий жарт.

Факти ICTV вирішили розповісти про одне із найчастіших літніх захворювань – ангіну, її причини, симптоми та лікування. У цьому питанні нам допоможе лікар-терапевт клініки Оберіг Владислава Романюк.

Чи існує літня ангіна

Деякі фахівці виділяють такий різновид тонзиліту, як літній. Однак Владислава Романюк не згодна з цією тезою.

– Такого діагнозу, як літня ангіна, немає. Його не існує у міжнародній номенклатурі. Чому можуть так називати? Бо будь-які запалення мигдалин виникають у людей частіше влітку або ж під час зміни сезонів весна-літо, літо-осінь. У цей період ризик захворіти вищий, – зазначає Владислава Романюк.

Фахівець виділяє два види ангіни, які справді існують – вірусну та бактеріальну. Водночас перша зустрічається частіше, друга – значно рідше.

Вірусна ангіна – симптоми й лікування

Хворобу провокує вірус, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом від хворої людини. Також сприяти цьому можуть переохолодження або ж вживання холодних напоїв, загальне ослаблення імунітету.

Симптоми:

підвищення температури;

біль та почервоніння у горлі;

збільшені мигдалини.

Лікування:

рясне тепле пиття;

реакція на симптоми (підвищену температуру слід збивати за допомогою жарознижувальних, якщо є біль у горлі – рекомендовано розсмоктування пастилок із антисептиком);

постільний режим.

– Пам’ятаємо, що вірусні ангіни ми антибіотиками не лікуємо. Крім того, я б не радила скуповувати всю аптеку, достатньо забезпечити адекватне симптоматичне лікування, – наголошує Владислава Романюк.

Бактеріальна ангіна – симптоми та лікування

Захворювання провокується стрептококом групи А, передається також від хворої людини. Активніше провокується під час впливу супутніх факторів у вигляді перепадів температури, споживання холодних напоїв, плавання у холодній воді.

Симптоми:

висока температура;

різкий початок хвороби;

біль у горлі;

білий наліт на мигдалинах і на язику.

Лікування:

Після виявлення цих симптомів потрібно звернутися до лікаря.

– Звернення до фахівця у такому разі обов’язкове. Він оглядає пацієнта, збирає анамнез хвороби і проводить необхідні діагностичні тести для встановлення збудника, потім призначає лікування. Такі ангіни лікуються антибіотиками, – пояснює терапевт.

Профілактика ангіни

Що потрібно робити:

санація осередків хронічної інфекції – хронічний тонзиліт, неліковані каріозні зуби, нежить;

намагатися обмежити контакти з людьми із явними ознаками ГРВІ;

загартовуватися і вести здоровий спосіб життя.

Водночас, за словами фахівця, немає рекомендації обмежити споживання холодної води або ж плавання у холодному морі.

– Якщо людина знає, що у неї слабке горло, і вона часто хворіє на ангіну, краще зайвий раз не провокувати хворобу. Але загальних подібних рекомендацій немає. Ми вірус не підхоплюємо у воді, це лише додаткова стресова ситуація, – зазначає Владислава Романюк.

Як уберегти дітей від тонзиліту

Також немає загальних рекомендацій щодо того, як захистити дитину від хвороби. Адже вона хворіє не від холодного морозива у спеку, а від вірусу або бактерій, якими заразилася від хворого.

– Важливо, щоб дитина з ранніх років росла сильною, з хорошим імунітетом. Для цього вона має загартовуватися і адаптуватися до різних обставин. Тому лікарі кричать з усіх боків, що не потрібно дітей зайвий раз кутати, надмірна турбота може зіграти на шкоду, – підсумовує терапевт.

Як не захворіти

Фахівці рекомендують займатися своїм здоров’ям регулярно – зміцнювати імунітет, харчуватися збалансовано, не ігнорувати спорт.

Так можна вберегти організм від хвороб.

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