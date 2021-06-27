Останнім часом у всьому світі зростають побоювання щодо індійського штаму коронавірусу Дельта. У зв’язку з цим у державах запроваджують карантинні обмеження, щоб стримати поширення Covid-19.

Наприклад, в Індонезії деякі лікарні змушені відмовляти пацієнтам у медичній допомозі – влада побоюється, щоб не стався колапс системи. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 27 червня.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 червня, в Україні за останню добу зафіксували 450 нових випадків коронавірусу. Серед хворих на Covid-19 – 28 дітей та шість медичних працівників.

За весь час пандемії коронавірусу захворіло 2 233 996 українців. Водночас за добу госпіталізували 529 громадян. Також зафіксували ще 17 летальних випадків.

Всього від ускладнень захворювання померло 52 286 людей. Однак подолати коронавірус вдалося 2 163 069 українцям.

Коронавірус у світі

У Великій Британії за добу зареєстрували 14 876 нових випадків коронавірусу. Індійський штам Covid-19 набирає обертів у країні, влада стурбована його поширеністю.

У Південній Африці мають намір ввести нові карантинні обмеження через швидке поширення Covid-19. Через індійського штаму Дельта в країні спалахнула спалах захворювання.

AstraZeneca та Оксфордський університет розпочали нові випробування модифікованої вакцини проти штаму коронавірусу, який вперше з’явився у Південній Африці.

Водночас міністр охорони здоров’я Північної Ірландії Робін Суонн заявив, що у країні зробили вже понад два млн щеплень проти коронавірусу.

В Індонезії за добу зафіксували понад 21 тис. випадків коронавірусу. Лікарні у країні переповнені, деякі установи змушені відмовляти пацієнтам у медичній допомозі.