Щорічно День батька у багатьох країнах світу та Україні відзначають 20 червня. Цього дня згадують про важливість ролі батька у житті дитини.

Проте роль чоловіка також дуже важлива під час зачаття дитини, адже цей процес вимагає відповідальної підготовки.

Лікар-андролог Наталія Ярова розповіла Фактам ICTV про особливості підготовки чоловіка до зачаття дитини та дала поради, з чого слід почати, щоб сім’я завагітніла.

– Процес підготовки під час планування вагітності в парі стосується обох батьків й недооцінювати роль батька – буде несправедливо. Адже саме від якості сперми залежить настане вагітність чи ні, – зазначила вона.

З чого слід почати підготовку до зачаття

За словами лікаря, починати підготовку необхідно за 3-4 місяці, адже саме у цей час сперматозоїд проходить повний цикл свого розвитку.

Звичайно, для вдалого зачаття слід також звернутися до лікарів. Це може бути андролог, уролог та репродуктолог. Не варто відкладати візит до спеціалістів, адже проблеми з репродуктивною системою у чоловіків можуть не проявлятися.

Під час огляду лікарі розпитають пацієнта про загальне самопочуття, скарги та оглянуть його. Наприклад, перед візитом до андролога чи репродуктолога чоловіку потрібно зробити спермограму, щоб спеціалісти змогли оцінити шанси на успішне зачаття дитини.

– За вищеназваними показниками ми лікар вже визначає, чи потрібно пацієнту проходити додаткові обстеження та здавати аналізи, як-то загальний аналіз крові та сечі, – каже Ярова.

Корегування способу життя

У разі, якщо лікарі виявили певні проблеми за спермограмою, або ж іншими аналізами, чоловік має пролікувати ті хвороби, які його непокоять та бути повністю здоровим до зачаття.

Крім того, лікар радить чоловікам корегувати свій спосіб життя та відмовитися від:

паління;

будь-якого алкоголю;

наркотичних речовин;

– Ці погані звички впливають на структуру сперматозоїду, порушують ДНК та знижують їхню активність, що може негативно позначитися на зачаття дитини, – каже андролог.

Водночас спеціаліст звернула увагу, що необхідно навпаки покращувати свій спосіб життя. Сюди входить:

здоровий раціон, який урізноманітнений рибою, горіхами, морепродуктами, овочами та фруктами. Проте для пацієнтів, які мають метаболічний синдром, лікар радить звернутися до дієтолога;

регулярні заняття спортом. Це може бути плавання, біг, вправи кардіологічного типу, присідання. Це покращує кровообіг в органах малого таза та транспортування кисню у тканини;

нормалізація режиму сну – необхідно спати 8 годин на добу;

уникати стресів;

гуляти на свіжому повітрі.

– Крім того, для успішного зачаття дитини статева активність пари має бути 3-4 рази на тиждень, – підсумувала вона.

Детальніше про те, що потрібно знати обом партнерам про підготовку до зачаття дитини – читайте на Фактах ICTV.