Метеозалежність здатна значною мірою ускладнювати життя людини. Вона може впливати на погіршення фізичного стану або зміну самопочуття. Хоча існує думка, що метеозалежність пов’язана лише із психосоматикою (впливом психічного стану на фізичні показники організму).

Чи пов’язують лікарі погіршення стану здоров’я людини із погодою, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт клініки Оберіг Олена Антонюк.

За її словами, наразі немає доказів, які б остаточно підтверджували чи спростовували думку про те, що у деяких людей може фіксуватися метеозалежність. З одного боку, не було доведено, що саме наближення грози викликало у певної людини головний біль, з іншого – є категорії громадян, які регулярно скаржаться на погіршення самопочуття.

– Людина – біологічна істота, і її стан може залежати від зовнішніх факторів, один з яких – погодні умови. Однак вона здатна відчувати психічний дискомфорт під час зміни погоди, і це може впливати на погіршення загального стану та самопочуття, – говорить Олена Антонюк.

Симптоми метеозалежності

Як пояснює лікар, часто пацієнти скаржаться на:

втому;

знижену працездатність;

головні болі чи у грудній клітині;

підвищення артеріального тиску;

пришвидшення серцебиття;

болі у м’язах чи суглобах;

погіршення настрою, роздратування.

– Іноді людей, які перенесли операцію з видалення кінцівки (ампутацію), турбують фантомні болі. Після травм і переломів через ускладнення у вигляді артрозів та артритів деякі скаржаться на біль у кінцівках, – доповнює Олена Антонюк.

Хто перебуває у групі ризику

Часто на метеозалежність скаржаться люди із хронічними серцево-судинними захворюваннями, зокрема ті, хто має проблеми з тиском.

– Іноді таке спостерігається у людей із хронічними патологіями, наприклад, серцево-судинні захворювання. Вони відчувають підвищення чи зниження тиску, болі, – коментує лікар.

Також про таку залежність повідомляють люди із неврологічними розладами.

– Про погіршення стану через погоду повідомляють люди, схильні до частих головних болів, мігрені, – пояснює фахівець.

Водночас іноді й здорова людина може фіксувати погіршення стану. Однак терапевт спростовує міф про те, що метеозалежність – це набутий із віком стан.

– Я б не пов’язувала з віком. Є багато молодих людей, які страждають на хронічні захворювання і можуть скаржитися на погоду. А є люди похилого віку, які за умови дотримання здорового способу життя мають гарне здоров’я, – коментує Олена Антонюк.

Як лікувати метеозалежність

Оскільки прямий зв’язок між погодою і станом людини не доведений, немає загальних рекомендацій щодо лікування метеозалежності.

– Я б рекомендувала психоповедінкову терапію. Не варто очікувати, що за умови зміни погоди обов’язково щось трапиться. Крім того, можливе симптоматичне лікування. Можна приймати препарати, які люди зазвичай використовують. Наприклад, під час головного болю – знеболюючі, – підсумовує фахівець.

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Метеозалежність та зміни клімату

Існує думка, що через зміну клімату на планеті зросте кількість метеозалежних людей.

Глобальне потепління та нестійкість температурного режиму негативно впливає на самопочуття людей.

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