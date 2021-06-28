Принаймні 10% населення на планеті страждає від сильного хронічного головного болю, більш відомого як мігрень. Але з цим захворюванням можна боротися та жити щасливо, без довготривалих симптомів і проявів.

Лікарі-неврологи Єлизавета Рогова та Анастасія Гончар розповіли Фактам ICTV про симптоми мігрені, як її лікувати та як запобігати виникненню й прогресуванню хвороби.

Що таке мігрень

Мігрень — це різновид первинного головного болю, тобто він не пов’язаний з іншими захворюваннями. Це хвороба – один із розповсюджених видів головного болю. Займає друге місце після головного болю напруги.

– Мігрень виникає сама собою. Раніше вважали, що вона пов’язана із судинами — начебто був судинний спазм, а потім – розширення судин. Але зараз встановлено, що розвиток мігрені обумовлений процесами деполяризації та біомеханічними зсувами в корі головного мозку та тригеміно-васкулярній системі. Мігрень не виникає внаслідок яких-небудь захворювань, навіть психологічних, – зазначила Рогова.

Важливо виявляти тригери мігрені, адже вона спричинюється певними чинниками. За її словами, частіше за все мігрень виникає після фізичного та емоційного перевантаження, напередодні чи під час менструацій, під час зміни погоди, порушення сну, вживання деяких продуктів харчування (особливо зі вмістом глутамату натрію) та алкоголю.

Симптоми мігрені

Мігрень може бути епізодичною та хронічною (трапляється понад 15 разів на місяць). Також вона може супроводжуватися аурою — це симптоми, які виникають до відчуття болю (мерехтіння перед очима, випадіння частин поля зору, темні плями перед очима, слабкість, поколювання в кінцівках, проблеми з мовленням). Аура може продовжуватися від 5 хвилин до години.

Гончар стверджує, що після аури зазвичай настає сильний головний біль, який часто пульсуючий, має однобічну локалізацію та дуже інтенсивний.

– Також часто симптоми супроводжуються нудотою або ж блюванням. Може дратувати світло та звуки. Також посилюється під час звичайної фізичної активності. Але іноді може бути біль, що розпирає, тобто мігрень не завжди однаково проявляється у всіх пацієнтів, – каже невролог.

Вона додала, що у людини з мігренню може боліти за оком, у ділянці лоба.

Лікування мігрені

Лікарі стверджують, що мігрень не лікується, але можна полегшити її перебіг та запобігти її виникненню.

– Існує спеціальне протимігренозне лікування, але його слід підібрати разом з лікарем. Стандартна схема лікування для всіх – це стероїдні протизапальні препарати. Наприклад, цитрамон (1 тбл), парацетамол, шипучий аспірин. Але якщо ці препарати не допомагають, то є специфічне лікування – триктани, але їх виписує лікар, – зазначила Гончар.

Вони наголошують, що для лікування використовують різні препарати: протиепілептичні, антидепресанти, препарати, що використовуються у кардіології. Також для лікування хронічної мігрені використовують ботулотоксин типу А (який вводиться виключно неврологом чи нейрохірургом) та моноклональні антитіла.

– Широке використання отримали нейромодуляція, одноімпульсна транскраніальна магнітна стимуляція, електрична стимуляція трійчастого нерва для невідкладного та профілактичного менеджменту мігрені, неінвазивна стимуляція блукаючого нерва для невідкладної терапії, – пояснила Рогова.

З легкими нападами мігрені можна боротися за допомогою масажу голови та шиї з ефірними маслами, якщо вони не погіршують стан людини.

Профілактика лікування мігрені

уникати продуктів, що провокують напад мігрені (червоне вино, шоколад, сири, ін.) та алкоголю;

регулярно та збалансовано харчуватися;

уникати зневоднення, особливо влітку;

налагодити сон та відпочинок;

уникати стресів;

віддавати перевагу легким фізичним вправам.

Лікар Гончар також переконана, що пацієнтам з мігренню слід вести щоденник головного болю, щоб визначати головні тригери та уникати їх. Вона наголошує, що не варто зловживати нестероїдними знеболювальними засобами, адже це може призвести до головного болю від вживання ліків.

– Важливо пам’ятати, що під час мігрені можна приймати не більше 15 знеболювальних таблеток щомісяця! Часто пацієнти приходять на консультацію вже з купою таблеток і потім цього головного болю важко позбутися. Якщо біль не сильний, краще віддати перевагу масажу, чи пройтися і подихати свіжим повітрям, а не пити одразу таблетки, – підсумувала невролог.

Також слід правильно розрізняти головний біль втоми, який виникає внаслідок довготривалої роботи, стресів, психоемоційного навантаження, від мігрені. Біль напруги триває від декількох хвилин до двох-трьох годин і зникає під час розвантаження організму. Водночас мігрень триває від чотирьох годин з вищеназваними симптомами.

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