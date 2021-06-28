В Індії діти, які перехворіли на Covid-19, стали частіше хворіти на мультисистемний запальний синдромом.

Уточнюється, що лікарі все частіше фіксують появу цього симптому протягом року, але останнього часу випадків стало більше.

Синдром зафіксований у штатах Махараштра, Хар’яна, Пенджаб та інших, точне число хворих не встановлено, але їх вже сотні. Лише в Чандигархі цифри різняться від 42 до 252 дітей.

Лікарі заявляють, що поки в Індії немає офіційної статистики щодо цього захворювання, то й рекомендацій, як з ним боротися, не існує.

Відзначається, що діти в цілому легше переносять інфекцію Covid-19, але потім у них може проявитися і мультисистемний запальний синдром.

Симптоми мультисистемного запального синдрому:

підвищення температури,

лихоманка,

висип,

кон’юнктивіт,

діарея і блювота,

низький кров’яний тиск.

Джерело: The Times of India