Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

Смертельно небезпечний синдром став ускладненням коронавірусу у дітей в Індії

Швидка допомого Індія

В Індії діти, які перехворіли на Covid-19, стали частіше хворіти на мультисистемний запальний синдромом.

Уточнюється, що лікарі все частіше фіксують появу цього симптому протягом року, але останнього часу випадків стало більше.

Синдром зафіксований у штатах Махараштра, Хар’яна, Пенджаб та інших, точне число хворих не встановлено, але їх вже сотні. Лише в Чандигархі цифри різняться від 42 до 252 дітей.

Лікарі заявляють, що поки в Індії немає офіційної статистики щодо цього захворювання, то й рекомендацій, як з ним боротися, не існує.

Відзначається, що діти в цілому легше переносять інфекцію Covid-19, але потім у них може проявитися і мультисистемний запальний синдром.

Симптоми мультисистемного запального синдрому:

  • підвищення температури,
  • лихоманка,
  • висип,
  • кон’юнктивіт,
  • діарея і блювота,
  • низький кров’яний тиск.

Джерело: The Times of India

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка