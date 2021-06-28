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Дмитро Кудрявцев |

В Україні за добу зафіксували 285 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу зафіксували 285 нових випадків коронавірусу

У понеділок, 28 червня, в Україні зафіксували 285 нових випадків коронавірусу.

Зокрема, захворіли три медпрацівника і 19 дітей, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, за минулу добу померли дев’ятеро осіб, а 723 вилікувалися від наслідків Covid-19.

Також повідомляється, що за минулі 24 години було госпіталізовано 384 особи.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людини, а одужали – 2 163 792. Організми ще 52 295 пацієнтів не впоралися з інфекцією, в результаті чого вони померли від ускладнень.

Найбільше підтверджених випадків Covid-19 зафіксовано в Києві (116), а також Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

За останні 24 години було проведено 19 477 тестів на коронавірус: 12 098 методом ПЛР, 2 442 методом ІФА і 4 937 експрес-тесту на антигени.

Статистика коронавірусу по областях

  • Київ – 116;
  • Вінницька область – 10;
  • Волинська область – 7;
  • Дніпропетровська область – 24;
  • Донецька область – 0;
  • Житомирська область – 10;
  • Закарпатська область – 1;
  • Запорізька область – 9;
  • Івано-Франківська область – 2;
  • Київська область – 22;
  • Кіровоградська область – 3;
  • Луганська область – 3;
  • Львівська область – 2;
  • Миколаївська область – 20;
  • Одеська область – 11;
  • Полтавська область – 10;
  • Рівненська область – 8;
  • Сумська область – 4;
  • Тернопільська область – 2;
  • Харківська область – 1;
  • Херсонська область – 2;
  • Хмельницька область – 3;
  • Черкаська область – 8;
  • Чернівецька область – 3;
  • Чернігівська область – 4.

Фото: Depositphotos

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