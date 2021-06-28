У понеділок, 28 червня, в Україні зафіксували 285 нових випадків коронавірусу.

Зокрема, захворіли три медпрацівника і 19 дітей, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, за минулу добу померли дев’ятеро осіб, а 723 вилікувалися від наслідків Covid-19.

Також повідомляється, що за минулі 24 години було госпіталізовано 384 особи.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людини, а одужали – 2 163 792. Організми ще 52 295 пацієнтів не впоралися з інфекцією, в результаті чого вони померли від ускладнень.

Найбільше підтверджених випадків Covid-19 зафіксовано в Києві (116), а також Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

За останні 24 години було проведено 19 477 тестів на коронавірус: 12 098 методом ПЛР, 2 442 методом ІФА і 4 937 експрес-тесту на антигени.

Статистика коронавірусу по областях