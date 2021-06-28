У понеділок, 28 червня, в Україні зафіксували 285 нових випадків коронавірусу.
Зокрема, захворіли три медпрацівника і 19 дітей, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Крім того, за минулу добу померли дев’ятеро осіб, а 723 вилікувалися від наслідків Covid-19.
Також повідомляється, що за минулі 24 години було госпіталізовано 384 особи.
З початку пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людини, а одужали – 2 163 792. Організми ще 52 295 пацієнтів не впоралися з інфекцією, в результаті чого вони померли від ускладнень.
Найбільше підтверджених випадків Covid-19 зафіксовано в Києві (116), а також Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
За останні 24 години було проведено 19 477 тестів на коронавірус: 12 098 методом ПЛР, 2 442 методом ІФА і 4 937 експрес-тесту на антигени.
Статистика коронавірусу по областях
- Київ – 116;
- Вінницька область – 10;
- Волинська область – 7;
- Дніпропетровська область – 24;
- Донецька область – 0;
- Житомирська область – 10;
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 9;
- Івано-Франківська область – 2;
- Київська область – 22;
- Кіровоградська область – 3;
- Луганська область – 3;
- Львівська область – 2;
- Миколаївська область – 20;
- Одеська область – 11;
- Полтавська область – 10;
- Рівненська область – 8;
- Сумська область – 4;
- Тернопільська область – 2;
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 2;
- Хмельницька область – 3;
- Черкаська область – 8;
- Чернівецька область – 3;
- Чернігівська область – 4.