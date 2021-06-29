Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 29 червня 2021

У світі станом на 29 червня підтвердилося 182,2 млн випадків Covid-19, а за добу – 100,6 тис.

У той же час в Україні захворюваність Covid-19 залишається під контролем, кількість випадків за добу помітно зменшилася.

Коронавірус в Україні

В Україні за станом на 29 червня було зафіксовано 182 нових випадки коронавірусу, з них 10 дітей та три медпрацівника. Побороли хворобу 582 українця, а від ускладнень, які викликав вірус, померли 5 людей. У переважній більшості областей не зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Запорізькій (16), Миколаївській (15) та Київській (14) областях.

Україна залишається в зеленій зоні епідемічної небезпеки. Помітне зниження показників захворюваності Covid-19 в Україні на тлі високого рівня виявлення нових випадків хвороби свідчить про ефективний контроль за поширенням захворювання.

У Київському центрі вакцинації, розташованому в МВЦ на Броварському проспекті, на цьому тижні будуть вакцинувати п’ять днів поспіль – з 30 червня по 4 липня.

У МОЗ повідомили про можливий в Україні варіант з комбінуванням вакцин від Covid-19, а для працівників сфери освіти і обслуговування вакцинація від Covid-19 може стати обов’язковою.

Коронавірус в світі

Австралія через новий спалах Covid-19 змушена ввести жорсткий локдаун в декількох великих містах – Брісбені, Дарвін, Сіднеї і Перті. В Аделаїді і Канберрі повернули масковий режим в приміщеннях. Влада зняла вікові обмеження на щеплення вакциною AstraZeneca. Австралійці масово потягнулися до центрів вакцинації, іноді утворюючи кілометрові черги машин.

Австралія вводить більш жорсткий карантин, а Кіпр скасував ПЛР-тести для вакцинованих: Covid-новини 29 червня / 2 фотографии

Кіпр з 1 липня 2021 року не буде вимагати негативний результат ПЛР-тесту від тих, хто зробив щеплення. Втім, китайський вакцину CoronaVac Кіпр не визнає.

Греція під тиском Євросоюзу змінила правила для росіян. Результати ПЛР-тесту країна вимагатиме навіть від повністю вакцинованих громадян Росії, якщо щеплення вони робили російським Супутником.

Нагадаємо, сертифікат ЄС визнає тільки чотири вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів: Vaxzevria\AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna і Pfizer.

Китайські вчені провели успішне дослідження на предмет безпеки застосування Covid-вакцини CoronaVac для дітей від 3 до 17 років.