Дуже ймовірно, що в Україні дозволять комбінувати вакцини від коронавірусу різних виробників. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

За його словами, це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Проте наукові дослідження нині свідчать про те, що деякі комбінації першої та другої дози препаратів зумовлюють більшу ефективність, ніж вакцинація одним типом препарату.

Він зазначив, що Національна технічна група експертів з питань імунізації вже оцінює результати наукових досліджень, які пов’язані зі змішуванням вакцин.

– Вона вже опрацьовувала це питання і дійшла висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше, – каже він.

Кузін додав, що НТГЕІ знову розглядатиме це питання 30 червня, адже дані про дослідження постійно оновлюються.

Головний санлікар також наголосив, що в Україні обов’язково мають вакцинуватися від коронавірусу працівники освіти та сфери обслуговування.

– Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини, – підкреслив Кузін.

Нагадаємо, що імунізація від Covid-19 в Україні є добровільною та безкоштовною.

Що стосується змішування вакцин, то Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує змішувати різні типи вакцин від коронавірусу. Оскільки інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами на цей час немає.

Водночас науковці вже стверджують, що комбінування вакцин створює надійний захист від зараження Covid-19.

Джерело: Ліга