На алергію страждає дуже багато людей: від малечі до стареньких. Щойно виникає алергія, одразу ж починають шукати алерген. А їх існує тисячі: пилок, пух, запахи, коти й собаки, папуги. Як визначити, що ж викликає алергічну реакцію, і чи можна позбутися сезонної алергії в домашніх умовах, Фактам ICTV розповіла фітотерапевт Наталія Земна.
– Потрібно знайти причину алергії, а не шукати алерген, – говорить фітотерапевт Наталія Земна. – Причина ж алергії криється в організмі людини. Я бачу, що таких причин в основному п’ять.
- Погано працює шлунок. Фітотерапевт зазначає, що в усіх, хто страждає на будь-яку алергію, є проблеми зі шлунком: їжа не перетравлюється, а бродить і гниє.
- Через це страждає печінка, яка не може весь цей бруд, всі ці токсини знешкодити і вивести з організму.
- Шлунок, печінка – хворі, тому страждає підшлункова залоза.
- Паразити, гельмінти, яких нараховується біля 200 видів, нищать здоров’я людини.
- Порушення роботи нирок.
Каша від алергії
Насамперед необхідно почистити організм від паразитів. Потім тонізувати шлунок, травну систему. Для цього треба вживати пшоняну кашу.
У дітей, що вживають пшоняну кашу регулярно, ніколи не буває алергії.
Тонізують шлунок і капуста з цибулею.
М’ясо вважається важкою їжею, і для того, щоб воно перетравлювалося нормально, добре додати до нього гірчиці, хрону, перцю, тоді шлунок буде в тонусі.
Щоб печінка працювала нормально, треба додавати гіркоти – цибуля, часник.
– Якщо гіркоти надходить мало, додайте маленький шматочок полину, – радить фітотерапевт. – Полин – гіркий. Він тонізує всю травну систему.
Для нормалізації травної системи потрібен ще кріп. Він відновлює і шлунок, і печінку, і підшлункову залозу. Потрібно, щоб кріп був на столі щодня.
Трава проти алергії
– Алергію народна медицина лікувала фіалкою триколірною, – розповідає Наталія Земна. – Якщо її немає, то можна взяти братки дикі. Заварювати так: чайну ложку трави на склянку окропу. По чверті склянки випивати впродовж дня, і алергії не буде.
Дітям даємо ромашку. Вона має багато ефірних олій, що допомагають налагодити травлення.
– Для того, щоб не було алергії у дорослих, особливо це стосується чоловіків, є конюшина червона лучна, – розповідає Наталія Земна. – А для жінок – біла конюшина.
Від алергічних висипів на шкірі допоможе череда. Її потрібно заварювати і робити ванночки для дітей або обтирати тільце.
Стане у нагоді й чай з листя чорної смородини та суниці (не полуниці, – Ред.).
Від алергії допоможуть ягоди полуниці. Так-так! Потрібно тільки правильно їх вживати. Алергічну реакцію викликають зернятка, що розташовані на поверхні ягід. А якщо вичавити сік з ягід і випити, то буде суцільна користь, а алергії не буде.
У чорному морі зафіксували токсичну бактерію, що спричинила цвітіння води, внаслідок чого можуть виникнути алергічні реакції у людей.