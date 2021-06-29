На алергію страждає дуже багато людей: від малечі до стареньких. Щойно виникає алергія, одразу ж починають шукати алерген. А їх існує тисячі: пилок, пух, запахи, коти й собаки, папуги. Як визначити, що ж викликає алергічну реакцію, і чи можна позбутися сезонної алергії в домашніх умовах, Фактам ICTV розповіла фітотерапевт Наталія Земна.

– Потрібно знайти причину алергії, а не шукати алерген, – говорить фітотерапевт Наталія Земна. – Причина ж алергії криється в організмі людини. Я бачу, що таких причин в основному п’ять.

Погано працює шлунок. Фітотерапевт зазначає, що в усіх, хто страждає на будь-яку алергію, є проблеми зі шлунком: їжа не перетравлюється, а бродить і гниє. Через це страждає печінка, яка не може весь цей бруд, всі ці токсини знешкодити і вивести з організму. Шлунок, печінка – хворі, тому страждає підшлункова залоза. Паразити, гельмінти, яких нараховується біля 200 видів, нищать здоров’я людини. Порушення роботи нирок.

Каша від алергії

Насамперед необхідно почистити організм від паразитів. Потім тонізувати шлунок, травну систему. Для цього треба вживати пшоняну кашу.

У дітей, що вживають пшоняну кашу регулярно, ніколи не буває алергії.

Тонізують шлунок і капуста з цибулею.

М’ясо вважається важкою їжею, і для того, щоб воно перетравлювалося нормально, добре додати до нього гірчиці, хрону, перцю, тоді шлунок буде в тонусі.

Щоб печінка працювала нормально, треба додавати гіркоти – цибуля, часник.

– Якщо гіркоти надходить мало, додайте маленький шматочок полину, – радить фітотерапевт. – Полин – гіркий. Він тонізує всю травну систему.

Для нормалізації травної системи потрібен ще кріп. Він відновлює і шлунок, і печінку, і підшлункову залозу. Потрібно, щоб кріп був на столі щодня.

Трава проти алергії

– Алергію народна медицина лікувала фіалкою триколірною, – розповідає Наталія Земна. – Якщо її немає, то можна взяти братки дикі. Заварювати так: чайну ложку трави на склянку окропу. По чверті склянки випивати впродовж дня, і алергії не буде.

Дітям даємо ромашку. Вона має багато ефірних олій, що допомагають налагодити травлення.

– Для того, щоб не було алергії у дорослих, особливо це стосується чоловіків, є конюшина червона лучна, – розповідає Наталія Земна. – А для жінок – біла конюшина.

Від алергічних висипів на шкірі допоможе череда. Її потрібно заварювати і робити ванночки для дітей або обтирати тільце.

Стане у нагоді й чай з листя чорної смородини та суниці (не полуниці, – Ред.).

Від алергії допоможуть ягоди полуниці. Так-так! Потрібно тільки правильно їх вживати. Алергічну реакцію викликають зернятка, що розташовані на поверхні ягід. А якщо вичавити сік з ягід і випити, то буде суцільна користь, а алергії не буде.

У чорному морі зафіксували токсичну бактерію, що спричинила цвітіння води, внаслідок чого можуть виникнути алергічні реакції у людей.