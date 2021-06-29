Безпека, переносимість і імуногенність. Ці три чинники стали головними в оцінці Covid-вакцини CoronaVac, що містить інактивований SARS-CoV-2, для її застосування по відношенню до дітей від 3 до 17 років.

У дослідженні, проведеному китайськими вченими, взяли участь понад 70 здорових дітей і підлітків, яким протягом 28 днів вводили Covid-вакцину CoronaVac внутрішньом’язово в двох дозах. Особи, які мали контакт з SARS-CoV-2 або мали в анамнезі інфекцію, з самого початку були виключені.

Первинною кінцевою точкою безпеки були побічні реакції протягом 28 днів після кожної ін’єкції у всіх учасників, які отримали хоча б одну дозу.

Первинною кінцевою точкою імуногенності, була швидкість появи нейтралізуючого антитіла до живого SARS-CoV-2 через 28 днів після другої ін’єкції.

Вчені прийшли до висновку, що Covid-вакцина CoronaVac добре переносилася, була безпечна і викликала гуморальні реакції у дітей і підлітків у віці від 3 до 17 років.

Висновок дослідників: результати підтверджують використання Covid-вакцини CoronaVac з графіком подвійний імунізації для подальших досліджень у дітей і підлітків.

Джерело: The Lancet