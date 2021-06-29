Новий штам коронавірусу Дельта вже виявлений у багатьох країнах, і в Україні також.

Що про нього відомо? Те, що це заразніший варіант вірусу, викликає важчий перебіг хвороби і найнеприємніше – стійкий до антитіл. Тобто не боїться щеплень.

Що нас чекає? Вчені вважають, що Дельта – не останній варіант мутації коронавірусу, що нам доведеться ще довго його терпіти, а значить, вакцинація неминуча.

– Дельта – це не останній варіант, і ті, хто прищепився або перехворів, можуть спати спокійно, – вважає заввідділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко. –

Вірусолог додає, що у випадку, якщо людина давно хворіла і зараз заразиться знову, до лікарні або реанімації справа не дійде. Працює перехресний імунітет, і навіть мутації, що виникають, зовсім не гарантують, що це вплине на сприйнятливість людини, яка вже контактувала зі збудником – хоч природним шляхом, хоч за допомогою щеплення. І щоб не боятися хвороби, нещеплені повинні вакцинуватися.

Тим же, хто перехворів нещодавно, вірусолог рекомендує не бігти відразу ж на щеплення, тому що організм уже виробив антитіла.

А ось ті, хто ще не хворів на коронавірус, повинні поспішити зробити щеплення.

Нові мутації

Вірус мутує постійно, така його природа, і нові варіанти сприяють інтенсивності його поширення і виживання. Агресивність і велика швидкість поширення штаму Дельта – це адаптація вірусу в навколишньому середовищі. Якщо порівняти з інкубаційним періодом уханьского штаму, то він тривав до 14 днів. Британський скоротив його до 1-3 днів. У випадку з індійським штамом картина та сама.

Вчені впевнені, що уникнути нової хвилі нам не вдасться. Що стосується інтенсивності, то все залежить не тільки від штаму, а й від людей і держави.

– Спалах в Індії був обумовлений ​​ще й внутрішніми причинами: умови життя, перенаселеність, забезпечення медичною допомогою та взагалі ставленням людей до хвороби, коли в якості захисту від інфекції вони обмазували тіло коров’ячим гноєм, – говорить професор Мироненко. – І якщо намазатися гноєм і лежати, у нас теж реанімації будуть забиті.

За словами Мироненко, треба розуміти, що адекватне лікування людина повинна отримувати відразу, не чекаючи, поки саме пройде. У дітей, може, і пройде, а у дорослого з букетом хронічних захворювань – ні. І потім отримуємо лікарню, реанімацію, кисень…

Щодо можливості перетину штамом кордонів з найближчими державами, то вірусолог вважає, що ми від цього не застраховані. Люди подорожують, відвідують родичів, сезон відпусток у розпалі, тож занесення інфекції буде. Це поза сумнівами.

Тому держава повинна зараз звернути увагу на тих, хто не хворів і ще не вакцинувався, вважає вірусолог. Насамперед, на людей з груп ризику: що мають хронічні захворювання. Саме їх зараз потрібно прищеплювати якомога інтенсивніше.

Вчені вважають, що використання вакцин різних виробників під час першого та другого щеплення від коронавірусу дає більш надійний захист від зараження.