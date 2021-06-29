В Україні пацієнтські організації запустили чат-бот Лікуйся, який допомагає зорієнтувати людей з раком молочної залози у безкоштовних медичних послугах.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Чат-бот Лікуйся можна знайти у месенджері Telegram. Він здатен зорієнтувати пацієнта з онкологією, в якому медичному закладі, які медичні послуги та в якому обсязі можна отримати безоплатно.

– Його мета — надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями в доступній формі необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій, – зазначили у міністерстві.

Користувач чат-боту обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією. За словами співзасновника ГО Афіна. Жінки проти раку. Вікторії Романюк, багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина хворих відмовляються від нього.

Вікторія Романюк стверджує, що цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування.

Також чат-бот допоможе пацієнту відстояти право на безоплатну медичну допомогу та унеможливить корупцію.

– Наша місія — просувати політику прозорості та відкритості даних для населення. Проект Лікуйся є одним із тих, який робить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступною для людей. І це надзвичайно важливо, особливо в боротьбі з раком. Адже від цієї інформації залежать тисячі людських життів, — додала керівник напряму відкритих даних проекту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах Катерина Оніліогву.

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