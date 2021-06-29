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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Комбінування вакцин може сформувати міцніший імунітет до Covid-19 – науковці

вакцина, укол

Використання вакцин різних виробників під час першого та другого щеплення від коронавірусу дає надійний захист від зараження.

Про це повідомили науковці з Оксфордського університету, які протестували різні методи вакцинації. Так, вони досліджували ефективність змішаного застосування вакцин виробництва Pfizer\BioNTech та AstraZeneca, а також вакцинацію одним препаратом для першого щеплення та іншим – для другого.

У дослідженні взяли участь 850 волонтерів віком до 50 років. Їх щепили двома дозами різних та однакових препаратів. Інтервал між вакцинаціями становив чотири тижні. У результаті всі комбінації  формували достатній імунітет до Covid-19.

Проте введення двох доз препарату AstraZeneca дало  утворення найменшої кількості антитіл. Водночас вакцинація спершу препаратом AstraZeneca, а потім Pfizer — вироблення найбільшої кількості Т-клітин.

Науковці вважають, що люди, які вже пройшли повний курс вакцинації препаратом AstraZeneca, можуть підвищити кількість Т-клітин в організмі, якщо через певний час зроблять третє щеплення іншою вакциною.

Також вони планують у липні представити результати з уведення вакцин із 12-тижневим інтервалом. Вони можуть допомогти проявити гнучкість під час планування графіків національних вакцинацій у майбутньому та сприяти більшій дієвості препаратів.

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Нині висновки науковців ще не рецензовані незалежними експертами.

Нещодавно науковці Саарського університету також перевірили, чи безпечно та ефективно змішувати вакцини AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Moderna.

Дослідники з’ясували, що комбінування векторних та мРНК вакцин проти коронавірусу ефективніше, ніж вакцинація одним препаратом.

Джерело: SSRN

Фото: Depositphotos

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